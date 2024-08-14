Кондитер з Дніпра зробив торт у вигляді популярної інопланетної істоти (ФОТО)

Так, Дмитро Никифоров зробив 3d торт у вигляді відомо героя фільму “Мандалорець” – малюка Йода Грогу. Він повністю їстівний та має начинку “снікерс”. Вага 4,5 кілограм.
Про це кондитер повідомив на своїй сторінці в Instagram та показав фото торту.
“Ви вже знаєте, що мене надихають торти для діток, а 3d торти дозволяють підвищувати свою майстерність і втілювати у солодку реальність Ваші мрії! Моя нова робота – це 3d торт у вигляді героя фільма Мандалорець – малюка Йода Грогу. От такі виклики іноді кидають мені мої замовники, за що я дуже вдячний”, – написав Дмитро Никифоров.
Він також показав покрокові фото створення їстівного малюка Йода Грогу.
Дмитро Никифоров вже не вперше дивує своїми роботами. Мешканці часто замовляють незвичайні десерти. Так у арсеналі кондитера є торти у вигляді автомобілей, сала, шашликів, магазинів одягу, островів та інші.
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