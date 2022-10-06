Кондитер із Дніпра зробив їстівну дизайнерську сумочку (ФОТО)

Цього разу він зробив торт у вигляді дизайнерської сумочки – виглядає дуже реалістично.
За словами кондитера, вага десерта – 4,1 кг.
Усередині – вершковий бісквіт, малинове конфі, крем Чіз.
Дуже люблю незвичайні замовлення! І нещодавно мене попросили зробити по фото незвичайну дизайнерську сумочку. Не буду говорити про ті складнощі, з якими мені довелося зіткнутися при декорі цього торта. Скажу тільки, що мені довелося згадати ази геометрії та креслення, – зазначив Дмитро Нікіфоренко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що кондитер із Дніпра зробила торт у вигляді вишиванки.
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