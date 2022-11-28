Кондитер із Дніпра зробив торт у вигляді райського острова (ФОТО)

Цього разу він зробив торт у вигляді райського острова.
Фото десерта він опублікував на своїй сторінці в Фейсбук.
Вага тортика – 2,5 кг.
Усередині: пінчер, крем Чіз + бананово-апельсиновий курд. Декор: шоколад, молекулярний мох, желе.
Торт-острів тепер є і в моїй колекції, – написав Дмитро Нікіфоренко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що кондитер із Дніпра зробив солодку сумочку Louis Vuitton (ФОТО).
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