Кондитер із Дніпра зробив торт у вигляді райського острова (ФОТО)

Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко продовжує дивувати своїми шедеврами.

Цього разу він зробив торт у вигляді райського острова.

Фото десерта він опублікував на своїй сторінці в Фейсбук.

Вага тортика – 2,5 кг.

Усередині: пінчер, крем Чіз + бананово-апельсиновий курд. Декор: шоколад, молекулярний мох, желе.

Торт-острів тепер є і в моїй колекції, – написав Дмитро Нікіфоренко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кондитер із Дніпра зробив солодку сумочку Louis Vuitton (ФОТО).

Читайте також:

Українська

Автор: