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Кондитер із Дніпра зробив торт у вигляді райського острова (ФОТО)

Сьогодні 15:20
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Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко продовжує дивувати своїми шедеврами.

Новости Днепра про Кондитер із Дніпра зробив торт у вигляді райського острова (ФОТО)

Цього разу він зробив торт у вигляді райського острова.

Фото десерта він опублікував на своїй сторінці в Фейсбук.

Новости Днепра про Кондитер із Дніпра зробив торт у вигляді райського острова (ФОТО)

Вага тортика – 2,5 кг.

Усередині: пінчер, крем Чіз + бананово-апельсиновий курд. Декор: шоколад, молекулярний мох, желе.

Торт-острів тепер є і в моїй колекції, – написав Дмитро Нікіфоренко.

Новости Днепра про Кондитер із Дніпра зробив торт у вигляді райського острова (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що кондитер із Дніпра зробив солодку сумочку Louis Vuitton (ФОТО).

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Новости Днепра про Кондитер із Дніпра зробив торт у вигляді райського острова (ФОТО)Українська

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