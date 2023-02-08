Комунальники ліквідують аварії: ситуація із водою у Дніпрі на вечір 8 лютого

Аварійна бригада КП «Дніпропроводоканал» продовжує працювати над ліквідацією пошкодження на водопроводі по вул. Фесенка, 37. Через це припинено водопостачання за такими адресами:
– вул. Фесенко;
– Пров. Ранковий.
Тривають аварійно-відновлювальні роботи та по вул. Киснева, 4. Тимчасово припинено водопостачання у таких будинках:
– просп. Слобожанський, 98, 100;
– вул. Магдалинівська, 1-8;
– вул. Запасна, 1-12;
– вул. Сагайдачного, 1-7;
– вул. Киснева, 2, 4, 6, 8.
Працює аварійна бригада та на пошкодженому водопроводі на вул. Ясельна, 13. Без водопостачання тимчасово перебувають мешканці будинків на вул. Ясельна, 7-22.
Подання води за вказаними вище адресами буде відновлено до кінця дня.
Також комунальники продовжують роботу на водоводі на вул. Яна Гуса, 36.
Старі металеві іржаві труби вже демонтовані. В даний час аварійна бригада продовжує прокладання сучасних поліетиленових труб, більш стійких до корозії.
На час проведення ремонтних робіт на вул. Яна Гуса у спеціально відведеному місці, люди можуть набрати воду для своїх потреб.
У разі виникнення проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням або опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Також заявки з проблем теплопостачання або водопостачання можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:
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