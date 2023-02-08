Комунальники ліквідують аварії: ситуація із водою у Дніпрі на вечір 8 лютого

У Дніпрі через пориви на водоводі частково немає води. Комунальники усувають аварії.

Аварійна бригада КП «Дніпропроводоканал» продовжує працювати над ліквідацією пошкодження на водопроводі по вул. Фесенка, 37. Через це припинено водопостачання за такими адресами:

– вул. Фесенко;

– Пров. Ранковий.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи та по вул. Киснева, 4. Тимчасово припинено водопостачання у таких будинках:

– просп. Слобожанський, 98, 100;

– вул. Магдалинівська, 1-8;

– вул. Запасна, 1-12;

– вул. Сагайдачного, 1-7;

– вул. Киснева, 2, 4, 6, 8.

Працює аварійна бригада та на пошкодженому водопроводі на вул. Ясельна, 13. Без водопостачання тимчасово перебувають мешканці будинків на вул. Ясельна, 7-22.

Подання води за вказаними вище адресами буде відновлено до кінця дня.

Також комунальники продовжують роботу на водоводі на вул. Яна Гуса, 36.

Старі металеві іржаві труби вже демонтовані. В даний час аварійна бригада продовжує прокладання сучасних поліетиленових труб, більш стійких до корозії.

На час проведення ремонтних робіт на вул. Яна Гуса у спеціально відведеному місці, люди можуть набрати воду для своїх потреб.

У разі виникнення проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням або опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Також заявки з проблем теплопостачання або водопостачання можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:

(095) 816-39-11

(093) 261-32-25

(063) 402-79-56

(063) 681-61-82

(068) 638-28-48

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