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  • Комунальники ліквідують аварії: ситуація із водою у Дніпрі на вечір 8 лютого

Комунальники ліквідують аварії: ситуація із водою у Дніпрі на вечір 8 лютого

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі через пориви на водоводі частково немає води. Комунальники усувають аварії.

Новости Днепра про Комунальники ліквідують аварії: ситуація із водою у Дніпрі на вечір 8 лютого

Аварійна бригада КП «Дніпропроводоканал» продовжує працювати над ліквідацією пошкодження на водопроводі по вул. Фесенка, 37. Через це припинено водопостачання за такими адресами:

– вул. Фесенко;
– Пров. Ранковий.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи та по вул. Киснева, 4. Тимчасово припинено водопостачання у таких будинках:

– просп. Слобожанський, 98, 100;
– вул. Магдалинівська, 1-8;
– вул. Запасна, 1-12;
– вул. Сагайдачного, 1-7;
– вул. Киснева, 2, 4, 6, 8.

Працює аварійна бригада та на пошкодженому водопроводі на вул. Ясельна, 13. Без водопостачання тимчасово перебувають мешканці будинків на вул. Ясельна, 7-22.

Подання води за вказаними вище адресами буде відновлено до кінця дня.

Також комунальники продовжують роботу на водоводі на вул. Яна Гуса, 36. 

Старі металеві іржаві труби вже демонтовані. В даний час аварійна бригада продовжує прокладання сучасних поліетиленових труб, більш стійких до корозії.

На час проведення ремонтних робіт на вул. Яна Гуса у спеціально відведеному місці, люди можуть набрати воду для своїх потреб.

У разі виникнення проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. 

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням або опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

Також заявки з проблем теплопостачання або водопостачання можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:

  • (095) 816-39-11
  • (093) 261-32-25
  • (063) 402-79-56
  • (063) 681-61-82
  • (068) 638-28-48

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Новости Днепра про Комунальники ліквідують аварії: ситуація із водою у Дніпрі на вечір 8 лютогоУкраїнська Новости Днепра про Комунальники ліквідують аварії: ситуація із водою у Дніпрі на вечір 8 лютогоРусский

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