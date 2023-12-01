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Новини Кому з мешканців Дніпра чекати на повістку у грудні: названо 5 категорій
Кому з мешканців Дніпра чекати на повістку у грудні: названо 5 категорій
В Україні загальна мобілізація та воєнний стан продовжені до 14 лютого 2024 року.
Тому військовозобов’язані й надалі отримуватимуть повістки.
Згідно із Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у грудні п’ятьом категоріям військовозобов’язаних можуть вручити повістку:
придатні або обмежено придатні (незалежно від наявності військового досвіду), віком від 27 до 60 років;
зняті з військового обліку чоловіки, віком до 60 років;
придатні або обмежено придатні чоловіки, віком від 27 до 60 років – для служби за контрактом;
зняті з військового обліку чоловіки, віком від 18 до 60 років, які не мають відстрочки та не притягувалися до відповідальності за скоєння тяжких злочинів;
придатні або обмежено придатні, віком від 18 до 27 років з-поміж резервістів після проходження строкової служби, військової кафедри або навчання у ЗВО.
Після отримання повістки кожен громадянин зобов’язаний з’явитися до відповідного ТЦК для уточнення даних, проходження ВЛК та отримання подальших розпоряджень.
Нагадаємо, раніше ми писали, к
оли можна не з’являтися за повісткою до військкомату: перелік причин.
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