Кому з мешканців Дніпра чекати на повістку у грудні: названо 5 категорій

В Україні загальна мобілізація та воєнний стан продовжені до 14 лютого 2024 року.

Тому військовозобов’язані й надалі отримуватимуть повістки.

Згідно із Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у грудні п’ятьом категоріям військовозобов’язаних можуть вручити повістку:

придатні або обмежено придатні (незалежно від наявності військового досвіду), віком від 27 до 60 років;

зняті з військового обліку чоловіки, віком до 60 років;

придатні або обмежено придатні чоловіки, віком від 27 до 60 років – для служби за контрактом;

зняті з військового обліку чоловіки, віком від 18 до 60 років, які не мають відстрочки та не притягувалися до відповідальності за скоєння тяжких злочинів;

придатні або обмежено придатні, віком від 18 до 27 років з-поміж резервістів після проходження строкової служби, військової кафедри або навчання у ЗВО.

Після отримання повістки кожен громадянин зобов’язаний з’явитися до відповідного ТЦК для уточнення даних, проходження ВЛК та отримання подальших розпоряджень.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли можна не з’являтися за повісткою до військкомату: перелік причин.

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