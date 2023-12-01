Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Кому з мешканців Дніпра чекати на повістку у грудні: названо 5 категорій

Кому з мешканців Дніпра чекати на повістку у грудні: названо 5 категорій

Сьогодні 16:20
просмотров

В Україні загальна мобілізація та воєнний стан продовжені до 14 лютого 2024 року.

Новости Днепра про Кому з мешканців Дніпра чекати на повістку у грудні: названо 5 категорій

Тому військовозобов’язані й надалі отримуватимуть повістки.

Згідно із Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у грудні п’ятьом категоріям військовозобов’язаних можуть вручити повістку:

  • придатні або обмежено придатні (незалежно від наявності військового досвіду), віком від 27 до 60 років;
  • зняті з військового обліку чоловіки, віком до 60 років;
  • придатні або обмежено придатні чоловіки, віком від 27 до 60 років – для служби за контрактом;
  • зняті з військового обліку чоловіки, віком від 18 до 60 років, які не мають відстрочки та не притягувалися до відповідальності за скоєння тяжких злочинів;
  • придатні або обмежено придатні, віком від 18 до 27 років з-поміж резервістів після проходження строкової служби, військової кафедри або навчання у ЗВО.

Після отримання повістки кожен громадянин зобов’язаний з’явитися до відповідного ТЦК для уточнення даних, проходження ВЛК та отримання подальших розпоряджень.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли можна не з’являтися за повісткою до військкомату: перелік причин.

Читайте також:

Новости Днепра про Кому з мешканців Дніпра чекати на повістку у грудні: названо 5 категорійУкраїнська Новости Днепра про Кому з мешканців Дніпра чекати на повістку у грудні: названо 5 категорійРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Діти Дніпра та області зможуть безкоштовно сходити до планетарію: як це зробити
Новини Дніпра
Сьогодні 16:40
Діти Дніпра та області зможуть безкоштовно сходити до планетарію: як це зробити

Потрапити у планетарій в Дніпрі можна безплатно, але не всім

Мешканців Дніпра та області закликали перевіряти ялинки на радіаційну чистоту: у чому річ
Новини Дніпра
Сьогодні 16:00
Мешканців Дніпра та області закликали перевіряти ялинки на радіаційну чистоту: у чому річ

Жителів Дніпропетровської області закликають зважати на екологічність ялинок.

У Дніпрі на пожежі загинув чоловік: коментар ДСНС
Новини Дніпра
Сьогодні 15:32
У Дніпрі на пожежі загинув чоловік: коментар ДСНС

Дані загиблого встановлюються.

Де у Дніпрі можна безкоштовно відвідати курси української мови: перелік
Новини Дніпра
Сьогодні 15:07
Де у Дніпрі можна безкоштовно відвідати курси української мови: перелік

Багато людей у Дніпрі нині переходять на українську мову. Для…

Наверх