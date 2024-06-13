Кому в Дніпрі виплачують соціальну допомогу та як її отримати

У Дніпрі надають державну соціальну допомогу особам без пенсії, та з інвалідністю.

Про це розповіли у публікації на сайті Дніпровської міської ради.

Отже, соціальну допомогу виплачують:

особам, які досягли 65 років і не мають права на пенсію або мають інвалідність;

особам, які пошкодили здоров’я на виробництві/мають інвалідність з дитинства/діти з інвалідністю, та не отримують пенсійні виплати;

малозабезпеченим особам;

дітям померлого годувальника (у випадку, якщо він не мав страхового стажу).

Про розмір соціальної допомоги розповіла начальниця відділу прийому громадян Соборного району Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міськради Любов Чорна:

Згадана соціальна допомога встановлюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це 2 361 грн. Розмір допомоги становить у відсотках від зазначеного прожиткового мінімуму. Наприклад, для осіб із інвалідністю І групи (100% прожиткового мінімуму) – 2 361 грн, осіб із інвалідністю II групи – 80% прожиткового мінімуму – 1 888,80 грн, осіб із інвалідністю III групи (60% прожиткового мінімуму) – 1 416,60. Люди, які досягли віку, встановленого законом і не мають права на пенсію відповідно до законодавства (30% прожиткового мінімуму) – 708,30 грн. До розміру державної соціальної допомоги доплачується щомісячна державна адресна допомога, аби загальна сума не була нижчою за прожитковий мінімум. Наприклад, особам із інвалідністю II групи – 472,20 грн, особам із інвалідністю III групи – 944,40 грн, особам, які досягли віку 65 років – 1652,70 грн.

Також вона зазначила, що у Дніпрі отримують соціальну допомогу більше, ніж 4,5 тисяч громадян, у яких є інвалідність або немає пенсії.

Для отримання соціальної допомоги звертатися потрібно до органів соціального захисту населення за місцем проживання:

Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (Прозорий офіс, просп. Слобожанський, 8, тел. кол-центр: (056) 720 70 62; вул. 20-річчя Перемоги, 51, телефон: (056) 722 23 46),

Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (вул. Трудова, 1 А, телефон: (063) 343 48 04;

вул. Національної Гвардії, 5 , телефон: (063) 343 47 25),

Центрального управління соціального захисту населення (просп. Героїв, 40 , т елефон: (097) 385 60 19;

вул. Левка Лук’яненка, 39/41, телефон: (068) 206 53 55;

просп. Богдана Хмельницького, 116 А, телефон: (066) 482 31 49).

Візміть із собою паспорт та ідентифікаційний код.

Нагадаємо, вчора ми писали, як мешканцю Дніпра отримати ліки за е-рецептом без телефону.

Читайте також:

Українська

Автор: