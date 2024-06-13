Кому в Дніпрі виплачують соціальну допомогу та як її отримати

Про це розповіли у публікації на сайті Дніпровської міської ради.
Отже, соціальну допомогу виплачують:
Про розмір соціальної допомоги розповіла начальниця відділу прийому громадян Соборного району Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міськради Любов Чорна:
Згадана соціальна допомога встановлюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це 2 361 грн. Розмір допомоги становить у відсотках від зазначеного прожиткового мінімуму. Наприклад, для осіб із інвалідністю І групи (100% прожиткового мінімуму) – 2 361 грн, осіб із інвалідністю II групи – 80% прожиткового мінімуму – 1 888,80 грн, осіб із інвалідністю III групи (60% прожиткового мінімуму) – 1 416,60. Люди, які досягли віку, встановленого законом і не мають права на пенсію відповідно до законодавства (30% прожиткового мінімуму) – 708,30 грн. До розміру державної соціальної допомоги доплачується щомісячна державна адресна допомога, аби загальна сума не була нижчою за прожитковий мінімум. Наприклад, особам із інвалідністю II групи – 472,20 грн, особам із інвалідністю III групи – 944,40 грн, особам, які досягли віку 65 років – 1652,70 грн.
Також вона зазначила, що у Дніпрі отримують соціальну допомогу більше, ніж 4,5 тисяч громадян, у яких є інвалідність або немає пенсії.
Для отримання соціальної допомоги звертатися потрібно до органів соціального захисту населення за місцем проживання:
Візміть із собою паспорт та ідентифікаційний код.
Нагадаємо, вчора ми писали, як мешканцю Дніпра отримати ліки за е-рецептом без телефону.
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