Кому в Дніпрі 7 серпня вимикатимуть світло

Дніпро буде зі світлом, але є й ті, кому не пощастить.

За даними Укренерго, у Дніпрі 7 серпня не вимикатимуть світло за графіками. Однак через планові ремонтні роботи, які проводитимуть компанії-постачальники обмежать електропостачання на деяких вулицях.

Про це йдеться на сайті міськради Дніпра.

З 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Муравська: 1-8, 10-16;

вул. Перемоги: 25-31 (непарні), 35-53, 54-А, 55-66, 68-84 (парні), 85, 86, 88, 90;

пров. Аккерманський: 1, 2-А, 3-9, 11, 13, 123;

пров. Студентський: 1-15, 17, 19;

шосе Запорізьке: 30-Л, 60, 68.

Електроенергію можуть повернути й раніше, якщо роботи виконають швидко.

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