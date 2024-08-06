Кому в Дніпрі 7 серпня вимикатимуть світло

За даними Укренерго, у Дніпрі 7 серпня не вимикатимуть світло за графіками. Однак через планові ремонтні роботи, які проводитимуть компанії-постачальники обмежать електропостачання на деяких вулицях.
Про це йдеться на сайті міськради Дніпра.
З 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Муравська: 1-8, 10-16;
вул. Перемоги: 25-31 (непарні), 35-53, 54-А, 55-66, 68-84 (парні), 85, 86, 88, 90;
пров. Аккерманський: 1, 2-А, 3-9, 11, 13, 123;
пров. Студентський: 1-15, 17, 19;
шосе Запорізьке: 30-Л, 60, 68.
Електроенергію можуть повернути й раніше, якщо роботи виконають швидко.
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