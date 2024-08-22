Кому в Дніпрі 23 серпня відключатимуть світло

Світло буде весь день, але не у всіх.

За вказівкою Укренерго цієї п’ятниці, 23 серпня, світло за графіками вимикати не планують. Втім, у Дніпрі тривають планові ремонтні роботи, через які деякі споживачі понад 10 годин можуть бути без електроенергії.

У п’ятницю тимчасово позбавлять благ цивілізації всього 4 будинки.

Так, у зв’язку з проведенням планових робіт компанією ЦЕК 23 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

– вул. Робоча: 71, 75, 77;

– вул. Надії Алексєєнко: 108.

Решта дніпрян, якщо не буде раптових форс-мажорів, буде зі світлом весь день.

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