Кому в Дніпрі 23 серпня відключатимуть світло

За вказівкою Укренерго цієї п’ятниці, 23 серпня, світло за графіками вимикати не планують. Втім, у Дніпрі тривають планові ремонтні роботи, через які деякі споживачі понад 10 годин можуть бути без електроенергії.
У п’ятницю тимчасово позбавлять благ цивілізації всього 4 будинки.
Так, у зв’язку з проведенням планових робіт компанією ЦЕК 23 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
– вул. Робоча: 71, 75, 77;
– вул. Надії Алексєєнко: 108.
Решта дніпрян, якщо не буде раптових форс-мажорів, буде зі світлом весь день.
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