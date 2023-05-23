Кому у Дніпрі потрібно пройти техогляд у 2023 році і скільки це коштує

Наприкінці 2021 року в Україні планували знову запровадити обов'язковий техогляд для всіх автомобілів, але через повномасштабне вторгнення реформу відклали на повоєнний час. Та власники низки транспортних засобів так само повинні проходити техогляд, як і раніше.

Хто проходить обов’язковий техогляд у 2023 році

Нагадаємо, з 2012 року у Дніпрі та по всій Україні техогляд обов’язково проходять легкові автомобілі у віці від 2 років, якщо вони використовуються як таксі, для перевезення пасажирів чи вантажів. Власникам цих машин необхідно відвозити їх на перевірку щорічно.

Незалежно від дати випуску, потрібно проводити техогляд причепів до легкових авто, якщо вони належать підприємцям – фізичним або юридичним особам та використовуються для отримання доходу. Перевіряти їх на стендах потрібно раз на два роки.

Раз на два роки мають пройти техогляд вантажні автомобілі, випущені понад два роки тому, якщо їхня вантажопідйомність до 3,5 тонн та причепи до них.

Великовантажні машини від 3,5 тонн та причепи до них зобов’язані щороку проходити техогляд незалежно від року випуску.

Якщо автобусами чи іншому спецтранспорті перевозяться небезпечні вантажі – перевіряти їх у стендах при техогляді потрібно двічі на рік.

Які документи потрібні для проходження техогляду у 2023 році

Обов’язковий техогляд авто проводять установи, які отримали акредитацію від Міністерства інфраструктури України. Для цього водієві потрібно приїхати до пункту перевірки авто та мати при собі техпаспорт на машину, паспорт громадянина України, якщо він їздить за дорученням – то довіреність, а для юридичних осіб ще й копію свідоцтва про державну реєстрацію фірми.

Скільки коштує техогляд у 2023 році в Україні

Перевірка причепів до авто обійдеться від 1,12 до 1,32 тис. грн залежно від ваги моделі. Огляд легкової машини потягне на 1,12 тис. грн., вантажівки вагою понад 12 тонн – 1,44 тис. грн., автобуса до 5 тонн – від 1,34 тис. грн. Такі цифри наводить Асоціація автомобільного транспорту та інфраструктури в Україні. Тим, хто їздить на газ – потрібно буде додатково витратитись на перевірку ГБО.

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