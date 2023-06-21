Кому у Дніпрі готові платити від 40 тис грн на місяць: перелік вакансій

Літо – час, коли багато хто вирішує змінити роботу. Ринок праці у Дніпрі та Україні поступово відновлюється, тому з'являється багато нових вакансій, як і претендентів. Зарплати пропонують різні, в залежності від спеціальності та досвіду роботи бажаючого знайти роботу.

Журналісти dnepr.info дізналися, яким фахівцям у Дніпрі готові платити щонайменше 40 тис грн на місяць.

Стоматолог-ортопед у Дніпрі може заробляти від 80 до 150 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде у приватній клініці. Здобувачеві потрібно мати 2 роки досвіду роботи, знати сучасні методи лікування, встановлювати коронки, мости, накладки, дотримуватися протоколів лікування.

Менеджер зовнішньо-економічної діяльності може заробити від 45 до 80 тис. грн. Серед обов’язків: листування з контрагентами, оформлення контрактів, забезпечення логістики доставки, переклад документів, організація відряджень співробітників, співпраця з брокером. Від майбутнього співробітника хочуть, щоб він вільно володів англійською мовою, мав досвід ділового листування та переговорів, умів працювати у команді та правильно розподіляти робочий час.

Якщо у водія є своє авто на 10 тонн, йому готові платити від 70 тис грн на місяць за те, що він перевозитиме на ньому вантажі. Працювати потрібно буде з 7:30 до 21:00, а машина має бути не старшою за 2012 рік.

Офтальмолог у Дніпрі може заробляти від 60 до 70 тис. грн на місяць. Чим конкретно буде займатися лікар на посаді не сказано. Зазначається, що він повинен буде «забезпечувати високий рівень практичних та теоретичних знань в офтальмології», а ще він має бути відповідальним, організованим та мотивованим. Робочий день передбачається з 8 ранку до 18 вечора.

Менеджер із продажу сонячних електростанцій може розраховувати на зарплату від 36 до 90 тис грн залежно від того, скільки станцій йому вдасться продати. Від співробітника знадобиться обробка заявок від клієнтів, переговори, підготовка комерційних пропозицій. Потрібен рік досвіду роботи, вміння працювати з базами даних та комп’ютером.

Від 40 до 80 тис грн може заробити у Дніпрі водій зерновозу. Головне для претендента мати права категорії СЕ, бути відповідальним, уважним та пунктуальним, а також готовим до роботи у змінному режимі.

Стільки ж може заробити автослюсар із досвідом роботи від 5 років. Йому потрібно буде діагностувати та ремонтувати авто, встановлювати запчастини та обслуговувати машини.

Трохи менше – від 40 до 70 тис. грн на місяць може заробити категорійний менеджер мережі супермаркетів. Йому потрібно буде підписувати договори з постачальниками, шукати потенційних постачальників, контролювати стан товарного запасу, оптимізувати закупівельну політику та контролювати ціну, а також розробляти статегію підвищення показників продажу товару.

Адвокат-юрист у Дніпрі може заробити 60 тис. грн. Тим, хто хоче влаштуватися на цю посаду, потрібно мати не менше 5 років досвіду роботи адвокатом, бути готовим до відряджень, добре знати господарське, цивільне та адміністративне право, мати працювати в команді. Потрібно буде представляти інтереси фізичних та юридичних осіб у всіх судових інстанціях та готувати процесуальні документи.

Операційний директор комунальної компанії може заробити від 50 до 65 тис. грн. Претендент повинен мати досвід роботи від 5 -10 років, знати англійську та німецьку мови. На посаді йому потрібно буде відкривати нові філії по країні, ефективно керувати підлеглими та виконувати показники KPI, визначати план розвитку компанії.

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