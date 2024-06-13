Кому із мешканців Дніпра необхідно до липня звернутися до ПФУ за призначенням субсидії: перелік категорій

Особам яких категорій необхідно це зробити і що буде, якщо заяву не подати – довідалися журналісти dnepr.info.
Звернутися до нової заяви до ПФУ необхідно до 1 липня 2024 року тим жителям Дніпра, які підпадають під такі критерії: отримували субсидію станом на 24 лютого 2022 року, отримували допомогу на оплату комунальних послуг у минулому опалювальному сезоні. Слід написати заяву до ПФУ і тих, хто проживав на тимчасово окупованій території чи зоні активних бойових дій, а також тих, хто з початку повномасштабної війни не звертався до ПФУ за перепризначенням субсидії чи пільг. Про те, що таким категоріям громадян потрібно оновити інформацію про себе для отримання субсидії, заявили в самому ПФУ.
Подати заяву до ПФУ можна онлайн – через портал Пенсійного фонду або його мобільний додаток, а також через сайт Дія. Також можна приїхати та написати заяву особисто – для цього слід відвідати один із сервісних центрів ПФУ у Дніпрі, або прийти до виконавчого комітету селищної, сільської чи міської ради. Також можна написати заяву на отримання субсидії у Центрі надання адміністративних послуг.
Для перепризначення субсидії заявнику необхідно подати до ПФУ такі документи: заяву, декларацію про доходи, договір оренди житла (у разі, якщо він орендує будинок чи квартиру), копію договору про реструктуризацію заборгованості (якщо є борги за комунальні послуги).
При необхідності слід надати документ, що підтверджує факт того, що особа, яка прописана в домогосподарстві, не проживає за зареєстрованим місцем проживання, довідку або випискою про проживання без прописки та довідку ВПО.
Для тих, хто використовує електрику для опалення житла необхідно подати акт обстеження стану зовнішньо- та внутрішньобудинкових електромереж.
При особистому зверненні до ЦНАПу або сервісного центру ПФУ слід пред’явити свій паспорт.
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