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Компанії Vodafone та Lifecell попереджають абонентів про труднощі

Сьогодні 18:41
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Поки Київстар "лежить" два українські оператори намагаються впоратися з навалою нових абонентів.

Новости Днепра про Компанії Vodafone та Lifecell попереджають абонентів про труднощі

На фоні значущого збою у роботі мобільного оператора “Київстар”, компанії lifecell та Vodafone попередили українців про можливі труднощі. У той же час їхні мережі залишаються стабільними.

Пресслужба lifecell повідомляє: “Друзі, у нас помітно зросла кількість звернень через кол-центр, соціальні мережі та інші канали. Тому відповіді на деякі запитання можуть затримуватися. Але при цьому робота нашої мережі залишається стабільною.”

Компанії надають інформацію про можливі труднощі з поповненням рахунку, активацією нових абонентів та роботою веб-сайту та мобільного додатка.

У Vodafone також попереджають про обмеження у використанні каналів обслуговування через велике навантаження. Пресслужба компанії зауважує, що послуги працюють стабільно, в той час як канали обслуговування можуть бути обмежені для деяких користувачів.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 грудня, стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії “Київстар” через хакерську атаку. Користувачі повідомляють про відсутність мобільного зв’язку, інтернету та проблеми з роботою веб-сайту та додатка оператора. Збій також вплинув на інші сфери, включаючи вуличне освітлення, роботу “гарячих ліній”, терміналів, банкоматів та оплату проїзду.

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Новости Днепра про Компанії Vodafone та Lifecell попереджають абонентів про труднощіУкраїнська

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