Компанія Ілона Маска знизила ціни на Starlink для українців

Про це йдеться на сайті компанії.
Так, вартість замовлення Starlink знизили на $100 – із $700 до $600. До набору входять термінал, кріплення та Wi-Fi маршрутизатор. Сама доставка коштуватиме 50 доларів. Вона триває 2-3 тижні.
Зазначимо, з 29 грудня місячна абонплата для українців за Starlink складатиме 75 доларів, замість 60.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Starlink тепер можна ввозити в Україну без мита та ПДВ, але його вартість зросте.
Також ми повідомляли, що українські коти окупували тарілки Starlink та гріються на них.
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Александра Лучка
Автор:
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