Компанія Ілона Маска знизила ціни на Starlink для українців

Компанія Ілона Маска SpaceX зменшила ціну на технологію супутникового інтернету Starlink для України.

Про це йдеться на сайті компанії.

Так, вартість замовлення Starlink знизили на $100 – із $700 до $600. До набору входять термінал, кріплення та Wi-Fi маршрутизатор. Сама доставка коштуватиме 50 доларів. Вона триває 2-3 тижні.

Зазначимо, з 29 грудня місячна абонплата для українців за Starlink складатиме 75 доларів, замість 60.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Starlink тепер можна ввозити в Україну без мита та ПДВ, але його вартість зросте.

Також ми повідомляли, що українські коти окупували тарілки Starlink та гріються на них.

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