Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Колишній тренер СК Дніпро-1 подав до суду на клуб

Сьогодні 15:01
просмотров

Колишній керманич СК Дніпро-1 Олександр Кучер має намір судитися з клубом.

Новости Днепра про Колишній тренер СК Дніпро-1 подав до суду на клуб

За словами екснаставника, СК Дніпро не розрахувався з ним за роботу.

Минулого року я подав позов щодо заборгованості СК Дніпро-1 переді мною – заробітної плати за три місяці та бонусів за друге місце у сезоні-2022/23. Однак у цьому питанні нічого ще не розглянуто. За який саме період мені винні гроші? Якраз за ті три місяці, які передували моїй відставці з посади головного тренера, – заявив Олександр Кучер.

Фахівець вже подав відповідну заяву до Палати з вирішення спорів УАФ. 

За його словами, дніпряни заборгували близько 150 тис доларів. Саме такі бонуси нібито були у контракті за другу сходинку у чемпіонаті.

Раніше ми повідомляли про те, що дніпряни розрахувалися ще з одним своїм колишнім наставником Ігорем Йовічевічем.

Читайте також:

Новости Днепра про Колишній тренер СК Дніпро-1 подав до суду на клубУкраїнська Новости Днепра про Колишній тренер СК Дніпро-1 подав до суду на клубРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на вулиці Магістральна під час пожежі загинув чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:22
    У Дніпрі на вулиці Магістральна під час пожежі загинув чоловік

    Вчора ввечері у Дніпрі під час пожежі загинув чоловік.

    У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТП: зіткнулися BMW та KIA
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:23
    У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася ДТП: зіткнулися BMW та KIA

    У Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася серйозна ДТП.

    На Дніпропетровщині “мародер” викрав речі із напівзруйнованого під час обстрілів гаража
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:02
    На Дніпропетровщині “мародер” викрав речі із напівзруйнованого під час обстрілів гаража

    У місті Нікополь 36-річний чоловік виніс з приміщення електроінструменти та…

    У Дніпрі знайшли труп в модульному укритті: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:18
    У Дніпрі знайшли труп в модульному укритті: коментар поліції

    У Дніпрі виявили труп чоловіка в модульному укритті.

    Наверх