Колишній тренер СК Дніпро-1 подав до суду на клуб

Колишній керманич СК Дніпро-1 Олександр Кучер має намір судитися з клубом.

За словами екснаставника, СК Дніпро не розрахувався з ним за роботу.

Минулого року я подав позов щодо заборгованості СК Дніпро-1 переді мною – заробітної плати за три місяці та бонусів за друге місце у сезоні-2022/23. Однак у цьому питанні нічого ще не розглянуто. За який саме період мені винні гроші? Якраз за ті три місяці, які передували моїй відставці з посади головного тренера, – заявив Олександр Кучер.

Фахівець вже подав відповідну заяву до Палати з вирішення спорів УАФ.

За його словами, дніпряни заборгували близько 150 тис доларів. Саме такі бонуси нібито були у контракті за другу сходинку у чемпіонаті.

Раніше ми повідомляли про те, що дніпряни розрахувалися ще з одним своїм колишнім наставником Ігорем Йовічевічем.

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