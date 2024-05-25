Колишній нападник “Дніпра” Довбик тричі забив “Гранаді” та повторив рекорд Шевченко

Колишній нападник "Дніпра" Артем Довбик зробив хет-трик у матчі з Гранадою (7:0).

Тепер у форварда “Жирони” 24 голи у Ла Лізі, що дозволило йому вийти на перше місце у бомбардирському заліку.

Українець випередив гравця Вільяреала Александера Серлота на 1 забитий м’яч.

Команда Артема давно забезпечила собі місце у Лізі Чемпіонів на наступний сезон і у матчі з “Гранадою” партнери робили все можливе, щоб Довбик став кращим бомбардиром сезону.

Довбик став першим за останні 20 років, кому вдалося забити 20+ голів за сезон у топ-дивізіоні європейського чемпіонату.

У минулому сезоні нападник забив ті самі 24 голи, але у складі СК Дніпро-1.

Лише Андрій Шевченко серед українців у сезонах 2000/2001 та 2003/2004 забивав 24 голи серії А.

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