Колишній нападник “Дніпра” Довбик тричі забив “Гранаді” та повторив рекорд Шевченко

Тепер у форварда “Жирони” 24 голи у Ла Лізі, що дозволило йому вийти на перше місце у бомбардирському заліку.
Українець випередив гравця Вільяреала Александера Серлота на 1 забитий м’яч.
Команда Артема давно забезпечила собі місце у Лізі Чемпіонів на наступний сезон і у матчі з “Гранадою” партнери робили все можливе, щоб Довбик став кращим бомбардиром сезону.
Довбик став першим за останні 20 років, кому вдалося забити 20+ голів за сезон у топ-дивізіоні європейського чемпіонату.
У минулому сезоні нападник забив ті самі 24 голи, але у складі СК Дніпро-1.
Лише Андрій Шевченко серед українців у сезонах 2000/2001 та 2003/2004 забивав 24 голи серії А.
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Козенко Антон
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