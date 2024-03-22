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Коли жителям правого берега Дніпра зможуть повернути воду

Сьогодні 11:39
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Нагірна частина Дніпра та околиць тимчасово без води.

Новости Днепра про Коли жителям правого берега Дніпра зможуть повернути воду

Через обстріл передмістя та нагірна частина Дніпра без води.

Це зокрема стосується таких адрес:

– ж/м Тополя-1,2,3,
– ж/м Сокіл-1,2,
– сел. Мирний;
– сел. Новоолександрівка,
– с. Братське,
– с. Волоське,
– с. Кам’янка,
– сел.Аеропорт,
– с. Сурсько-Литовське,
– с. Ракшівка,
– сел.Таромське,
– с. Ясний,
– Дієвка,
– Старі Кодаки.

Може спостерігатися знижений тиск також:

– у с.Краснопілля,
– просп.Науки (Гагаріна) та прилеглі вулиці до просп.Д.Яворницького;
– вул.Робоча,
– Криворізька,
– Незалежності (Титова) та прилеглі вулиці;
– ⁠просп.А.Поля,
– просп.Б.Хмельницького та прилеглі вулиці.

Воду можна набрати у бочках та колонках, адреси яких можна знайти на онлайн-мапі:

https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=63

Як повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук, обласний водоканал провів роботи з відновлення електропостачання для внутрішніх потреб. Здійснено запуск насосних станцій.

Тож зовсім скоро, орієнтовно за 2 години, мешканці Кам’янського, Верхньодніпровська та Криничок будуть із водопостачанням, і години за 3 вода дійде і до мешканців правого берега Дніпра.

Комунальники працюють в оперативному режимі, аби всі наші громади та їх мешканці були з водою, – написав Лукашук.

Міський голова Дніпра Борис Філатов раніше повідомив, що водопостачання мають повернути до вечора 22 березня, якщо не буде нових проблем.

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