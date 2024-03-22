Коли жителям правого берега Дніпра зможуть повернути воду

Через обстріл передмістя та нагірна частина Дніпра без води.
Це зокрема стосується таких адрес:
– ж/м Тополя-1,2,3,
– ж/м Сокіл-1,2,
– сел. Мирний;
– сел. Новоолександрівка,
– с. Братське,
– с. Волоське,
– с. Кам’янка,
– сел.Аеропорт,
– с. Сурсько-Литовське,
– с. Ракшівка,
– сел.Таромське,
– с. Ясний,
– Дієвка,
– Старі Кодаки.
Може спостерігатися знижений тиск також:
– у с.Краснопілля,
– просп.Науки (Гагаріна) та прилеглі вулиці до просп.Д.Яворницького;
– вул.Робоча,
– Криворізька,
– Незалежності (Титова) та прилеглі вулиці;
– просп.А.Поля,
– просп.Б.Хмельницького та прилеглі вулиці.
Воду можна набрати у бочках та колонках, адреси яких можна знайти на онлайн-мапі:
https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=63
Як повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук, обласний водоканал провів роботи з відновлення електропостачання для внутрішніх потреб. Здійснено запуск насосних станцій.
Тож зовсім скоро, орієнтовно за 2 години, мешканці Кам’янського, Верхньодніпровська та Криничок будуть із водопостачанням, і години за 3 вода дійде і до мешканців правого берега Дніпра.
Комунальники працюють в оперативному режимі, аби всі наші громади та їх мешканці були з водою, – написав Лукашук.
Міський голова Дніпра Борис Філатов раніше повідомив, що водопостачання мають повернути до вечора 22 березня, якщо не буде нових проблем.
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Автор:
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Уранці 22 березня російські окупаційні війська здійснили масований обстріл Дніпропетровщини.
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