Коли жителям правого берега Дніпра зможуть повернути воду

Нагірна частина Дніпра та околиць тимчасово без води.

Через обстріл передмістя та нагірна частина Дніпра без води.

Це зокрема стосується таких адрес:

– ж/м Тополя-1,2,3,

– ж/м Сокіл-1,2,

– сел. Мирний;

– сел. Новоолександрівка,

– с. Братське,

– с. Волоське,

– с. Кам’янка,

– сел.Аеропорт,

– с. Сурсько-Литовське,

– с. Ракшівка,

– сел.Таромське,

– с. Ясний,

– Дієвка,

– Старі Кодаки.

Може спостерігатися знижений тиск також:

– у с.Краснопілля,

– просп.Науки (Гагаріна) та прилеглі вулиці до просп.Д.Яворницького;

– вул.Робоча,

– Криворізька,

– Незалежності (Титова) та прилеглі вулиці;

– ⁠просп.А.Поля,

– просп.Б.Хмельницького та прилеглі вулиці.

Воду можна набрати у бочках та колонках, адреси яких можна знайти на онлайн-мапі:

https://mapa.dniprorada.gov.ua/?category_id=63

Як повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук, обласний водоканал провів роботи з відновлення електропостачання для внутрішніх потреб. Здійснено запуск насосних станцій.

Тож зовсім скоро, орієнтовно за 2 години, мешканці Кам’янського, Верхньодніпровська та Криничок будуть із водопостачанням, і години за 3 вода дійде і до мешканців правого берега Дніпра.

Комунальники працюють в оперативному режимі, аби всі наші громади та їх мешканці були з водою, – написав Лукашук.

Міський голова Дніпра Борис Філатов раніше повідомив, що водопостачання мають повернути до вечора 22 березня, якщо не буде нових проблем.

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