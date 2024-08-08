Коли жителі Дніпра зможуть побачити потужний зорепад

Жителі Дніпра зможуть подивитися на яскравий зорепад.

Наближається пік зорепаду Персеїди – метеорного доща, який виникає, коли Земля проходить через хвіст комети Свіфта-Туттля. Її відкрили у 1862 році, коли вона проходила найближче до нашої планети. Свою назву явище отримало від сузір’я Персея, в межах якого видно “Зорепад”

Найпотужніше “зорі падатимуть” у ніч з 11 на 12 серпня. У цей час у нічному небі можна буде спостерігати до 100 падаючих метеорів на годину.

Зорепад можна побачити у будь-який темний час, але найкраще потік буде видно з 2 до 4:30 ночі.

Також паралельно з Персеїдами можна спостерігати зорепад Капрікорніди. Зазвичай перші мають білий колір, тоді як Каприкорніди — із відтінком жовтого та помаранчевого.

Як побачити зорепад жителям Дніпра?

У межах міста через світлове забруднення “зорепад” побачити буде важко, тому астрономи рекомендують поїхати за місто, де немає вуличного освітлення.

“Зорепад” найкраще видно після півночі, коли сузір’я Персея піднімається вище на небі. Найкращий спосіб побачити Персеїди — знайти найтемніший шматок неба і потім почекати 45 хвилин, поки очі звикнуть до темрями. Після цього можна роздивлятися зорі та загадувати бажання.

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