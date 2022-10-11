Коли закінчиться війна в Україні: прогнози експертів

За прогнозами різних експертів, війна в Україні закінчиться наступного року. Але часові рамки у всіх різні. Журналісти dnepr. Info зібрали усі версії.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна буде недовгою і вже наступної весни розпочнуться бої за Крим.

«Взимку війна значною мірою стихне. І після цього розпочнеться завершення конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордоні станом на 1991 рік. До кінця весни Україна зайде до Криму. Можливо, трохи раніше: днями можна помилятися, в алгоритмі дій ні», – заявив Кирило Буданов.

Військовий експерт Олег Жданов дає більш розпливчасті прогнози щодо цього питання. За його словами, війна в Україні закінчиться або, коли в Росії відбудеться переворот, а народ почне влаштовувати бунти проти мобілізації. Або ж, коли ЗСУ звільнять українські території на полі бою та витіснять окупантів із нашої землі.

«У разі палацового перевороту війна закінчиться найближчим часом після усунення Путіна від влади. Нова еліта Росії захоче переговорів із Заходом, а умовою для переговорів стане виведення військ із нашої території», – зазначив Олег Жданов.

У іншому випадку, за його словами, звільняти територію України ми будемо військовим шляхом, переговорів з ворогом ми не проводитимемо, а кордон може стати зоною постійних бойових дій.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що «війна закінчиться швидше, ніж усі думають». Точної дати не називає, але підкреслює, що внутрішні конфлікти у Росії прискорюють звільнення держави. Але головна робота ведеться на полі бою.

«Я не прихильник прив’язуватись до дат. Я прихильник фантастичної роботи керівництва країни – і Верховного головнокомандувача, і його ставки, і Генерального штабу, і самих військових, які кілометр за кілометром звільняють нашу територію», – сказав Михайло Подоляк.

За даними західних ЗМІ, війна в Україні може закінчитися вже до Різдва. Йдеться, швидше за все, про кінець грудня. The Times з посиланням на слова високопосадовця пишуть про те, що наша армія зможе вже до Різдва звільнити Україну станом на 23 лютого. Але з застереженням, що такий результат подій можливий лише якщо ЗСУ продовжуватиме контрнаступ у тому ж темпі, що й зараз. Видання пояснює, що британські політики дотримуються такої думки, ґрунтуючись на досягненнях нашої армії, а не на даних розвідки. Також ЗМІ зазначає, що зимової паузи у війні не буде

Колишній командувач сил США в Європі Бен Ходжес дотримується аналогічної думки. За його словами, армія Росії зазнала поразки і буде до кінця року витіснена за лінію 23 лютого.

Інститут вивчення війни ISW вважає, що війна затягнеться до 2023 року, але впевнені, що Україна вже зламала хід війни на свою користь. З новими наступами ЗСУ окупанти все більше втрачатимуть здатність воювати та реагувати на атаки.

Ще один військовий експерт Роман Світан вважає, що ЗСУ розгромить ворога на полі бою вже цього року.

«Зараз українська армія взяла на себе всю ініціативу – стратегічну та тактичну протягом усієї лінії фронту. Тому думаю, що за 2,5 місяці питання буде вирішено з російською армією на окупованій території України. Вона буде або знищена, або видавлена ​​на територію Росії», – сказав Роман Світан.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нещодавно написав статтю, в якій дав свій прогноз щодо закінчення бойових дій в Україні. Залужний зазначив, що навіть якщо військові дії припиняться в 2023 році, то Росії все одно не вгамується і збиратиме сили для перегрупування і можливої ​​нової атаки.

Про точні терміни закінчення війни більшість експертів не говорять. Можливі їх прогнози точні та незабаром здійсняться, але головне слово – за ЗСУ, які на полі бою щодня наближають нашу Перемогу.

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