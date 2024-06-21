Коли відзначаємо Трійцю 2024: традиції, прикмети та що означає свято

Цими вихідними, 23 червня, віруючі в Україні відзначатимуть свято Трійці. Це свято переходить і його дата залежить від Великодня. Вона змінюється щороку. Трійцю відзначають на 50 день після Світлої Неділі і завжди у неділю.

Журналісти dnepr.info дізнались про традиції свята, що не можна робити і прикмети.

Суть свята

Свято Трійці присвячене єдності Бога-Отця, Сина та Святого Духа. Вважається, що за 50 днів після неділі Христа його учні зібралися на горі, де на них зійшов Святий Дух. Після цього вони отримали дар проповідування та вміння говорити різними мовами. Вони пішли до людей проповідувати слово Боже по різних країнах.

Цього дня у церквах проводяться святкові богослужіння та вечірні служби. Священики вдягають святкові ризи зеленого кольору. Православні християни святкують на 50 день після Великодня, католики – на 57 день.

Традиції свята

Народна назва Трійці – «Зелені святки». Основними символами свята вважаються гілки берези та інших дерев. Ними прикрашали будинки, ворота, вікна, двері, ікони. Вважалося, що вони допомагають захистити від зла і залучити до будинку удачу та добро. Прикрашати будинки розпочинали ще у суботу, за день до свята. Не прикрасити будинок вважалося гріхом. Існувало повір’я, що якщо листя залишалося свіжим до наступного ранку – в будинку цілий рік не буде хвороб та біди.

До свята ходили збирати різні трави. Потім їх сушили та робили лікувальні чаї. Незаміжні дівчата цього дня плели вінки та кидали з воду, дивлячись, як вони пливуть. Поступовий рух вінків обіцяв швидкий шлюб. Якщо вінок коливався на хвилях – шлюб обіцяв бути неспокійним. Якщо вінок тонув – це означало, що друга половинка чекає на дівчину в іншому населеному пункті. Після церковної служби наші пращури влаштовували ярмарки, збиралися на гуляння та співали пісні.

Що можна робити на Трійцю

Наші пращури помітили, що заручини обіцяють вдалий шлюб для молодих, а в їх родині завжди пануватиме гармонія та любов. Перед Трійцею можна сходити на цвинтар, згадати померлих родичів.

Ті, у кого у дворах були колодязі, звали на Зелені святки до себе в будинок священика, щоб він освятив воду в них. Тож у цей день прийнято святити воду.

Цього дня обов’язково відвідували храм, а після служби – збиралися за святковим столом. Серед страв на столі мали бути пироги з сиром, мед, сир, солодка кутя.

Що не можна робити на Трійцю

А ось грати весілля на Трійцю було заборонено. Вважалося, що взятий у цей день шлюб щастя молодим не принесе. Не можна було у свято займатися рукоділлям, працювати на городі. Цікаво, що і наступного дня за Трійцею день заборонялося працювати в полі. Його вважали Днем духів і, працюючи в землі, можна було їх потривожити. Також забороняється рубати дерева та знищувати інші зелені насадження. Вони вважаються символами свята, тому того, хто в цей день знищив дерево чекають нещастя і хвороби.

На Трійцю не можна було сваритися, брехати, плакати, відмовляти допомоги близьким і нужденним, пити і купатися у водоймах. Вважалося, що у цей день у річках, озерах та інших водоймах активізується нечиста сила, а отже, русалки чи водяні можуть стягнути того, хто купається на дно.

Прикмети на Трійцю

Дощ на Зелені святки обіцяв тепле та хороше літо, а якщо одразу після дощу визирнуло сонце – це обіцяло великий урожай. Спекотна погода обіцяла таке ж спекотне літо та мінімальну кількість опадів. Побачити веселку на небі – на щастя та благополуччя. Почути зозулю в цей день означало, що настав час сіяти льон, а ось спів ластівок «говорив» про те, що справжнє тепло попереду. Наші пращури вірили, що якщо вмитися ранковою росою на Трійцю – можна помножити свою красу і покращити здоров’я.

Чи будуть вихідні

Трійця одне із великих церковних свят і завжди після неї, в понеділок, в Україні був офіційний вихідний день. Але оскільки в нашій країні оголошено військовий стан – додаткові дні відпочинку скасовано. Тож понеділок, 24 червня, буде звичайним робочим днем.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: