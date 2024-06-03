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Коли пройде Марш Рівності за права ЛГБТ у 2024 році і як туди потрапити

Сьогодні 16:30
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У Києві вперше за три роки пройде Марш рівності

Новости Днепра про Коли пройде Марш Рівності за права ЛГБТ у 2024 році і як туди потрапити

Традиційний Марш Рівності за ЛГБТ+ в рамках КиївПрайд знову пройде вулицями української столиці. Востаннє його влаштовували ще у 2021 році. У 2022 та 2023 марші не проводили через безпекову ситуацію. 

Марш Рівності цього року відбудеться 16 червня. Його будуть проводити у київському метро (де саме – організатори не говорять з метою безпеки учасників).

При цьому, запевняють у КиївПрайді, захід відповідатиме усім безпековим вимогам та буде узгоджений з органами влади. Зараз команда веде переговори з військовою адміністрацією.

В Україні прайд – це майданчик для боротьби за права людини, а в умовах великої війни – це можливість надати Україні видимості у світі та залучити додаткову допомогу для тих, хто боронить нашу незалежність, – розповідають організатори КиївПрайду 2024.

Як потрапити на Марш Рівності

З безпекових міркувань, у цьогорічному Марші зможе взяти участь обмежена кількість людей.

До нього зможуть долучитися не більше 500 людей, серед яких активісти, представники ЛГБТК+ та правозахисних організацій, волонтери.

Отримати більше деталей про події КиївПрайду 2024 та дізнатися, як долучитися, можна за цим посиланням.

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Новости Днепра про Коли пройде Марш Рівності за права ЛГБТ у 2024 році і як туди потрапитиУкраїнська

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