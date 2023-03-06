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  • Коли почали відзначати 8 березня, що означає цей день і до того тут фіолетовий колір

Коли почали відзначати 8 березня, що означає цей день і до того тут фіолетовий колір

Сьогодні 14:40
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Сьогодні у застосунку «Дія» завершилося опитування щодо Дня 8 березня: залишати його вихідним чи зробити робочим. Більшість опитаних – майже 62% відповіли, що хочуть, щоби цей день залишився вихідним. Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію походження Міжнародного жіночого дня.

У опитуванні в застосунку “Дія” взяли участь трохи більше двох мільйонів українців, визначитись не могли трохи більше ніж 5% опитаних.

Новости Днепра про Коли почали відзначати 8 березня, що означає цей день і до того тут фіолетовий колір

Почалося  більше 100 років тому. 8 березня 1908 року в Нью-Йорку пройшов марш ткаль. Вони вимагали підвищення зарплати та право голосу. Марш назвали «Хліб та троянди». У 1909 році на згадку про цю акцію соціалісти в США встановили Національний жіночий день.

Новости Днепра про Коли почали відзначати 8 березня, що означає цей день і до того тут фіолетовий колір

Вже в 1910 році на Другій Міжнародній конференції соціалісток було запропоновано відзначати Міжнародний жіночий день, щоб добитися права волевиявлення на виборах для жінок. Тоді він називався Міжнародний день боротьби за жіночу рівноправність та емансипацію.

1911 року в Австрії, Данії, Німеччині, Швейцарії вперше відзначили цей день. Точно дати не було, кожна країна визначала самостійно дату святкування. Відзначати день саме 8 березня розпочали лише 1914 року. На цей час до списку країн додалися Угорщина, США та Нідерланди.

1975 року ООН надала 8 березня статус Міжнародного жіночого дня. Але вже за два роки Генеральна Асамблея запропонувала державам оголосити цей день Днем боротьби за права жінок та міжнародний мир. Щороку Генеральна Асамблея оголошує «тему» цього дня. Наприклад, цього року це «Цифровізація: інновації та технології для ґендерної рівності».

У цього дня навіть є свої кольори: фіолетовий, зелений та білий. Як «символи» їх запропонував ще 1908 року британський жіночий журнал. Фіолетовий означає справедливість та гідність, зелений – надію, білий – чистоту.

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Новости Днепра про Коли почали відзначати 8 березня, що означає цей день і до того тут фіолетовий колірУкраїнська Новости Днепра про Коли почали відзначати 8 березня, що означає цей день і до того тут фіолетовий колірРусский

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