Коли підвищать тариф на воду: як економити і скільки це коштуватиме у Дніпрі

Наразі підвищення тарифів на воду в Україні відклали на невизначений термін. Але платити більше все ж таки доведеться. Для того щоб витрачати менше води, і як наслідок, економити на оплаті комуналки потрібно готуватися вже зараз.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-8 порад, як заощадити воду та знизити суму у квитанції за послугу.

Наявність подвійної раковини на кухні допомагає заощадити воду під час миття посуду або приготування їжі. В одній можна мити тарілки та каструлі, а в іншій – полоскати. Вартість такої мийки – від 2,3 тис. грн, головне, щоб на кухні було місце для її встановлення.

Спеціальна насадка-аератор на кран призначена для розпилення потоку води. Завдяки цій опції заощаджується до 50% води. Такі аератори мають кілька режимів розпилення. Придбати його можна за ціною в середньому від 100 грн.

Під час душу воду допоможе заощадити насадка з різними режимами перемикання води, а при відвідуванні туалету – унітаз із двома кнопками, де маленька кнопка дає менший потік води, ніж зазвичай.

Закриваючи кран під час чищення зубів або гоління, можна заощадити кілька десятків літрів води. Аналогічно воду можна заощадити, якщо мити посуд не під струменем води, а спочатку натерти мочалкою із засобом для миття, а потім просто прополоскати під краном. Не варто ставити під проточну воду продукти для розморожування.

Якщо тече кран – всі протікання необхідно усунути. Крапля за краплею і на день так може набратися до 24 літрів води. Дізнатися про те чи протікає кран чи ні можна підставивши під нього перед виходом з дому невеликий посуд для збору води або засікти цифри на лічильнику – якщо крани не течуть – то до вечора показання приладу обліку не зміняться.

Завантажуючи посудомийку та пральну машину згідно з інструкцією, можна також заощадити кілька відер води за одне їх застосування.

Овочі та зелень мити слід не під проточною водою, а в мисці. За словами деяких експертів, так їх можна краще вимити і води піде менше.

У приватному будинку можна використовувати для поливу городу дощову воду. Головне – мати ємності для її збирання. Одне відро на 12 літрів обійдеться від 50 грн. Також для городу можна встановити крапельну систему поливу – вона є найбільш економною.

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