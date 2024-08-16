Коли на Дніпропетровщині можуть знову почати застосовувати графіки відключень світла

Дніпропетровщина може повернутися до графіків відключення світла вже наступного тижня.

Це пов’язано із підвищенням температури повітря та зростання споживання електроенергії. Синоптики прогнозують з 19 серпня до +43 градусів в країні.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

“В деяких регіонах буде значно відчутна спека буде і ми прогнозуємо значне споживання електроенергії. Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня, може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень. Однак ми будемо робити все для того, щоб ці графіки були непомітні для наших споживачів – сказала Світлана Гринчук.

В Міненерго закликали ощадливо користуватися електроенергією, не вмикати потужні електроприлади в ранкові та вечірні години пікового навантаження, не користуватись кондиціонерами без нагальної потреби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за даними радара погоди, у Дніпрі та області в тиждень з 19 по 24 серпня температура коливатиметься від 34 до 40 градусів тепла. Прохолодніше стане лише в неділю, 25 серпня. Стовпчик термометра опуститься до 26 градусів тепла.

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