Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Коли на Дніпропетровщині можуть знову почати застосовувати графіки відключень світла

Коли на Дніпропетровщині можуть знову почати застосовувати графіки відключень світла

Сьогодні 12:09
просмотров

Дніпропетровщина може повернутися до графіків відключення світла вже наступного тижня.

Новости Днепра про Коли на Дніпропетровщині можуть знову почати застосовувати графіки відключень світла

Це пов’язано із підвищенням температури повітря та зростання споживання електроенергії. Синоптики прогнозують з 19 серпня до +43 градусів в країні.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

“В деяких регіонах буде значно відчутна спека буде і ми прогнозуємо значне споживання електроенергії. Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня, може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень. Однак ми будемо робити все для того, щоб ці графіки були непомітні для наших споживачів – сказала Світлана Гринчук.

В Міненерго закликали ощадливо користуватися електроенергією, не вмикати потужні електроприлади в ранкові та вечірні години пікового навантаження, не користуватись кондиціонерами без нагальної потреби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за даними радара погоди, у Дніпрі та області в тиждень з 19 по 24 серпня температура коливатиметься від 34 до 40 градусів тепла. Прохолодніше стане лише в неділю, 25 серпня. Стовпчик термометра опуститься до 26 градусів тепла.

Читайте також:

Новости Днепра про Коли на Дніпропетровщині можуть знову почати застосовувати графіки відключень світлаУкраїнська Новости Днепра про Коли на Дніпропетровщині можуть знову почати застосовувати графіки відключень світлаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі вандали спотворили символ одного із мікрорайонів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:00
    У Дніпрі вандали спотворили символ одного із мікрорайонів

    У Дніпрі спотворили символ району.

    У Дніпрі є будівля, що займає 4 вулиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:32
    У Дніпрі є будівля, що займає 4 вулиці

    Цехи швейної фабрики «Мрія» чи «Володарки» розташовувалися у самому центрі…

    У Дніпрі з 20 по 23 серпня через планові роботи десятки вулиць залишаться без світла: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:24
    У Дніпрі з 20 по 23 серпня через планові роботи десятки вулиць залишаться без світла: адреси

    У Дніпрі декілька днів у серпні планують вимикати світло. 

    Шукали “клієнтів” серед військових: на Дніпропетровщині викрили масштабну наркомережу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:03
    Шукали “клієнтів” серед військових: на Дніпропетровщині викрили масштабну наркомережу

    У Дніпропетровській області діяла масштабна наркомережа.

    Наверх