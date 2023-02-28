Коли купувати та продавати криптовалюту: інструменти WhiteBIT для визначення точок входу і виходу

Корисна інформація!

Щоб купити криптовалюту в Україні , достатньо зареєструватися на біржі та поповнити рахунок (що для українських користувачів займає всього хвилину завдяки інтеграції Дія на біржу WhiteBIT). Важливіше питання — як обрати слушний момент для купівлі та продажу крипти? Щоб це визначити, потрібно обов’язково користуватися торговим терміналом. Розповідаємо, які інструменти торгового термінала WhiteBIT допоможуть правильно визначити точки входу в позицію і виходу з неї.

Що таке точки входу і виходу

Точка входу — курс криптовалюти, за якого здійснюється купівля активу. Точкою виходу є ціна, на якій здійснюється продаж. Як виняток можна назвати позицію «short» (при торгівлі з кредитними коштами). Тут на вході в позицію здійснюється не купівля, а продаж криптоактиву, а на виході, навпаки, купівля.

Оскільки ціна на криптовалюти коригується щосекунди залежно від ліквідності, поширеності активу та обсягів торгів, завдання трейдера — визначити ту точку входу або виходу з позиції, яка буде найвигіднішою або відіб’ється на інвестиціях зі знаком плюс на перспективу.

Щоб правильно визначити, коли купувати/продавати активи, потрібно орієнтуватися на певні сигнали, які зчитуються з графіка, що формується в торговому терміналі біржі криптовалют.

Найважливіші орієнтири — це рівні підтримки та опору, а також індикатори зон перекупленості та перепроданості (MACD).

Як читати сигнали за допомогою терміналу WhiteBIT

Рівні підтримки та опору можна визначити за обсягами й максимальними/мінімальними цінами на свічках у торговому терміналі, які формувалися в якийсь проміжок часу. У тих точках, де ціна повторюється, формується рівень підтримки/опору. Для входу враховується рівень підтримки (коли ціна розгортається вгору), для виходу — рівень опору (коли ціна розгортається вниз).

Наприклад, у період з 1 по 6 січня поточного року на WhiteBIT ціна одного біткоїна в парі з USDT одного разу сягнула 16 470 USDT, проте трейдери не дали їй впасти нижче, виходячи в активні покупки. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що тут сформувалася зона підтримки. Тоді як максимальна вартість сягала 16 988 USDT за 1 BTC, що є точкою опору і зоною виходу з позицій. Тобто купівля здійснювалася на 16,4 тис., продаж — на 16,9 тис.

Щоб зрозуміти точки входу і виходу, в торговому терміналі WhiteBIT можна також виставити індикатор MACD. Він показує, де на ринку криптовалюти формувалися зони перекупленості (після чого вартість може розвернутися в бік падіння) і перепроданості (актив, навпаки, може дорожчати).

Важливо розуміти, що наведені сигнали — це всього лише частина аналізу, який повинен проводити трейдер. Крім того, будь-які інвестиції в криптовалюти є ризикованими та не дають жодних гарантій виходу в прибуток.

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