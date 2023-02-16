Ресторани McDonald’s закриті у Запоріжжі, Одесі, Чернігові, Полтаві, Сумах, Харкові та Дніпрі.
І хоча восени мешканці нашого міста бачили, як у закладах мережі вже прибирали та перевіряли табло, де зазвичай світиться меню, McDonald’s і досі закрито. Наразі точна дата відкриття невідома.
«Роботу ресторанів ми поновлюємо відповідно до поетапного плану. Слідкуйте за актуальною інформацією на наших офіційних сторінках», – так прес-служба McDonald’s відповідає користувачам Facebook на запитання, коли мережа знову запрацює у Дніпрі.
У відкритих закладах мережі частково не доступне старе меню. Про це пишуть користувачі Facebook.
Так, у різних містах у McDonald’s неможливо купити салати, мілкшейк, «Роял чизбургер», «Макчікен бекон», «Чизбургер з беконом», немає веганських бургрегів, картоплі по-селянськи, картоплі з сирним соусом і беконом, МакПірога, та деяких інших позицій.
«Ми працюємо над тим, щоб повернути ваші улюблені страви. Слідкуйте за анонсами сторінки. Розширюємо наш асортимент поступово», – зазначили у McDonald’s.
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