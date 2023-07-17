“Кольоровий настрій”: дніпровський кондитер Нікіфоренко знову здивував любителів солоденького

Цього разу кондитер зробив кольоровий торт.
Вага його склала 4,4 кілограма. Про це повідомляє сам кондитер.
“Друзі, хочу Вам побажати яскравих та насичених на позитивні емоції, вихідних!”, – написав Дмитро.
Він назвав свій шедевр – “Кольоровий настрій”. Начинку для торта чоловік приготував з шоколадного бісквіта, шоколадного крему Тірамісу, вишні та бананово-апельсинового курда.
“Браво майстру! Ваші дописи – насолода для очей”, – написали у коментарях підписники.
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