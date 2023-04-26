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Кликав подивитися на цуценят: у Дніпрі засудили чоловіка, який поневолив двох дівчаток

Сьогодні 17:06
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У Дніпрі засудили педофіла, який викрав двох дівчат.

Новости Днепра про Кликав подивитися на цуценят: у Дніпрі засудили чоловіка, який поневолив двох дівчаток

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

Усе сталося ще в жовтні 2022 року. Мешканець Дніпра підійшов у під’їзді до двох дівчаток віком чотири та сім років. Він запропонував їм подивитися на цуценят. Діти повірили незнайомцю та пішли з ним до покинутого будинку. 

Втім, ніяких цуценят не було. Завівши дітей до приміщення, він почав зв’язувати семирічну дівчинку. Скориставшись тим, що нападник відволікся, її чотирирічна подружка втекла додому. 

Дівчинка розповіла мамі про цей випадок. Жінка викликала поліцію, яка затримала викрадача та врятувала дитину. Зазначається, що чоловік вже неодноразово був засуджений за злочини проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх. 

Під час суду чоловіку винесли вирок у вигляді 5 років позбавлення волі. Засуджений намагався оскаржити це покарання в апеляційному суді. Але завдяки прокурорам, йому це не вдалося. 

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Новости Днепра про Кликав подивитися на цуценят: у Дніпрі засудили чоловіка, який поневолив двох дівчатокУкраїнська

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