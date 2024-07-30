Кліматичний проєкт Європи №1: Каховське водосховище стає найбільшим лісом півдня України

Каховське водосховище стає лісом.

Зараз мінімум 80 тисяч гектарів колишнього дна Каховського водосховища, яке зникло торік після підриву окупантами дамби ГЕС, заростає молодим лісом. За підрахунками екологів вже зараз тут можуть рости майже 40 мільярдів молодих верб або тополь. Таку думку у блозі на УП написав очільник Української природоохоронної групи Олексій Василюк.

На момент руйнування дамби Каховської ГЕС у 2023 році тривав період, в який природним чином мала би відходити вода після великого водопілля. У цей час тополі і верби почали розсівати своє насіння, наповнюючи повітря пухом. І ось, вперше за 70 років насінинам знайшлось де прорости! Пух осідав на поверхню водосховища, хвилі висівали насіння на вологий субстрат, востаннє накочуючись на берег. І ось водосховище зникло, а рослинність почала поновлювались, – пише Василюк.

Зазначається, що досі всі проєкти створення штучних лісів у степовій зоні України не мали такого успіху. Звісно, що залишаться жити не всі дерева, які зараз проросли і проростуть потім.

Однак за підрахунками еколога, у випадку, коли кожне 200-те дерево на дні Каховського водосховища виживе, це означатиме, що в Україні молодий кліматично стійкий Великий Луг складатиметься з 400 мільйонів дерев.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: