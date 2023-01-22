Кірєєва вбили в автомобілі СБУ, – Буданов

Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що співробітник розвідки Денис Кірєєв, якого Служба безпеки називала зрадником, був вбитий в автомобілі СБУ.

Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Це просто для розуміння вам. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури… Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Усе інше – розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники – це факт, – сказав Буданов.

Та повідомив, що не очікував таких дій СБУ проти штатного співробітника розвідки. Також він розповів, що мав розмову про Кірєєва з головою СБУ на той час Іваном Бакановим, і той “нічого толком не зміг пояснити”.

Вважаю, що справа набагато глибша. Проте свою думку я залишу при собі. Давайте оцінювати виключно факти. Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все, – сказав керівник ГУР.

Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal 18 січня опублікувало велике розслідування про Кірєєва, в якому сказано, що той працював у сфері фінансів, співпрацював із ГУР Міноборони України і забезпечив відомство Кирила Буданова цінними розвідданими про російське вторгнення. За словами Буданова, якби не Кірєєв, російські окупанти, швидше за все, захопили би Київ.

Зауважимо, що Кірєєв брав участь у переговорах делегацій України та росії в білоруському Гомелі 28 лютого. Як він опинився у складі української делегації та за що конкретно відповідав – наразі невідомо. 5 березня 2022 року у ГУР повідомили про загибель Кірєєва.

Джерело: Буданов в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

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