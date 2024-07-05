Кір Стармер став новим прем’єром Великобританії: що про нього відомо

Кір Стармер — лідер лейбористів. На посаду прем’єр-міністра його призначив король Чарльз III.
Про це повідомляє ВВС.
Кір Стармер став першим прем’єр-міністром-лейбористом за останні 14 років і сьомим прем’єр-міністром-лейбористом в історії. Лейбористи на чолі з ним отримали 410 місць із 650 у новому парламенті. Премʼєр-міністр Ріші Сунак визнав поразку правлячої Консервативної партії.
Що відомо про Кір Стармера
Кір Стармер – адвокат, який спеціалізувався на правозахисній діяльності. Пізніше він став прокурором і нині очолює лейбористську партію. Також відомий своєю допомогою простим людям та участю у резонансних справах.
Він планує здійснювати економічні реформи у Великій Британії. Також обіцяє підтримувати Україну, виступаючи проти Росії та підтримуючи міжнародні дії щодо української агресії, пише 24 канал.
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