Кінолога Ларису Борисенко виписали з лікарні після підриву на розтяжці

Лариса лікується вже 3,5 місяців, вона була у чотирьох лікарнях та перенесла 10 операцій. Її відпустили на два-три тижні, а потім лікування жінки продовжиться.

«Мене вперше виписують з лікарні на декілька тижнів. Ні, ще ні на роботу і ні до моєї Справи Життя, бо процес реабілітації, щоденна боротьба з обставинами та собою — ще триватиме. Мабуть, довго триватиме», — розповіла Лариса у соцмережі.

Жінка написала, що її врятували, в першу чергу, професійні дії друзів-пошуковців. Вони наклали Ларисі турнікет, винесли з лісосмуги та дуже швидко транспортували до найближчого стабілізаційного пункту. У лікарні міста Барвенково п’ять лікарів стали донорами для прямого переливання крові. Кінологиня зазначає, що вони перші прийняли бій за її життя та виграли його.

З Харківської області жінку перевезли у Дніпро в обласну клінічну лікарню ім. Мечнікова. Вона провела у реанімації два тижні, потім потрапила у відділення термічної травми та пластичної хірургії міської лікарні №8, теж у Дніпрі.

У 4 міській лікарні Дніпра реабілітологи допомагали Ларисі вчитися робити звичні речі — ходити, сідати, ходити по сходах, взуватися, обслуговувати себе.

Поки жінка лікується, її обов’язки у Павлоградському пошуково – рятувальному кінологічному загоні «Антарес» взяла на себе її донька Марія Борисенко.

Лариса у своєму дописі дякує всім, хто був і з нею у цей важкий час та мріє вже скоріше повернутися до справи всього її життя.

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