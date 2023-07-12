Кінолога Ларису Борисенко виписали з лікарні після підриву на розтяжці

«Мене вперше виписують з лікарні на декілька тижнів. Ні, ще ні на роботу і ні до моєї Справи Життя, бо процес реабілітації, щоденна боротьба з обставинами та собою — ще триватиме. Мабуть, довго триватиме», — розповіла Лариса у соцмережі.
Жінка написала, що її врятували, в першу чергу, професійні дії друзів-пошуковців. Вони наклали Ларисі турнікет, винесли з лісосмуги та дуже швидко транспортували до найближчого стабілізаційного пункту. У лікарні міста Барвенково п’ять лікарів стали донорами для прямого переливання крові. Кінологиня зазначає, що вони перші прийняли бій за її життя та виграли його.
З Харківської області жінку перевезли у Дніпро в обласну клінічну лікарню ім. Мечнікова. Вона провела у реанімації два тижні, потім потрапила у відділення термічної травми та пластичної хірургії міської лікарні №8, теж у Дніпрі.
У 4 міській лікарні Дніпра реабілітологи допомагали Ларисі вчитися робити звичні речі — ходити, сідати, ходити по сходах, взуватися, обслуговувати себе.
Поки жінка лікується, її обов’язки у Павлоградському пошуково – рятувальному кінологічному загоні «Антарес» взяла на себе її донька Марія Борисенко.
Лариса у своєму дописі дякує всім, хто був і з нею у цей важкий час та мріє вже скоріше повернутися до справи всього її життя.
Читайте також:
Автор:
Коли захотілося гострих відчуттів.
ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області, а також стримують натиск…
В боях з окупантами в передмісті Бахмуту загинув снайпер 3…
Японія поставить Україні нелетальне спорядження. Маються на увазі системи виявлення…