Кілометрові черги чи пусті зупинки: яка ситуація із транспортом у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі, як і по всій Україні, проблеми з електропостачанням.

Через це у місті майже не курсує електротранспорт.

Ми вирішили подивитися, чи є черги на зупинках міста.

Четвер, 9 ранку, хтось вже на роботі, хтось тільки їде. Зупинки електротранспорту пусті.

А от автобусні переповнені, на жаль, черги є.

Така сама ситуація, за словами містян, була і о 6, і о 8 ранку. Тому, будь ласка, плануйте свій маршрут, усе буде добре!

Нагадаємо, у місті проблеми з енергопостачання, тому така ситуація з електротранспортом може протривати до кінця тижня. Усі автобусні маршрути по напрямкам електротранспорту додатково посилені, зазначив Іван Васючков, головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

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