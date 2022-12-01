Кілометрові черги чи пусті зупинки: яка ситуація із транспортом у Дніпрі (ФОТО)

Через це у місті майже не курсує електротранспорт.
Ми вирішили подивитися, чи є черги на зупинках міста.
Четвер, 9 ранку, хтось вже на роботі, хтось тільки їде. Зупинки електротранспорту пусті.
А от автобусні переповнені, на жаль, черги є.
Така сама ситуація, за словами містян, була і о 6, і о 8 ранку. Тому, будь ласка, плануйте свій маршрут, усе буде добре!
Нагадаємо, у місті проблеми з енергопостачання, тому така ситуація з електротранспортом може протривати до кінця тижня. Усі автобусні маршрути по напрямкам електротранспорту додатково посилені, зазначив Іван Васючков, головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.
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