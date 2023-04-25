Кілометрова черга на McDrive: проспект Гагаріна у Дніпрі теж паралізувало

Чергааааааа...

Так можна описати одним словом відкриття McDonald’s у Дніпрі. Адже черги біля закладів ну дуже великі – можна сказати багатогодинні – невідомо, скільки доведеться стояти.

Вранці людей було багато, зараз – ще більше.

Так, через черги до McDonald’s паралізувало Слобожанський проспект. Така ж доля спіткала проспект Гагаріна – на McDrive вишикувалася кілометрова черга.

Крім того, велика черга й у сам заклад. І люди тільки йдуть та йдуть.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра подякував McDonald`s: “Ще один промінчик надії”.

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