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Кілометрова черга на McDrive: проспект Гагаріна у Дніпрі теж паралізувало

Сьогодні 19:11
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Чергааааааа...

Так можна описати одним словом відкриття McDonald’s у Дніпрі. Адже черги біля закладів ну дуже великі – можна сказати багатогодинні – невідомо, скільки доведеться стояти.

Вранці людей було багато, зараз – ще більше.

Так, через черги до McDonald’s паралізувало Слобожанський проспект. Така ж доля спіткала проспект Гагаріна – на McDrive вишикувалася кілометрова черга.

Новости Днепра про Кілометрова черга на McDrive: проспект Гагаріна у Дніпрі теж паралізувало

Крім того, велика черга й у сам заклад. І люди тільки йдуть та йдуть.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Дніпра подякував McDonald`s: “Ще один промінчик надії”.

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Новости Днепра про Кілометрова черга на McDrive: проспект Гагаріна у Дніпрі теж паралізувалоУкраїнська Новости Днепра про Кілометрова черга на McDrive: проспект Гагаріна у Дніпрі теж паралізувалоРусский

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