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  • Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 28 тисяч осіб

Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 28 тисяч осіб

Сьогодні 09:16
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Кількість загиблих у Туреччині та Сирії після землетрусу, що стався 6 лютого, сягнула 28 192 особи.

Новости Днепра про Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 28 тисяч осіб

Про це повідомляють ЗМІ.

Кількість загиблих у Туреччині зросла до 24 617 осіб. За даними волонтерської групи “Білі шоломи”, загальна кількість підтверджених смертей у Сирії становить 3 575 чоловік.

Крім того, за даними ВООЗ, в Туреччині в результаті землетрусу обрушилося понад 4000 будівель, частково або сильно постраждали 15 лікарень. Водночас у Сирії зазнали збитків щонайменше 20 медичних установ на північному заході країни, що сильно постраждав від землетрусів.

Новости Днепра про Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 28 тисяч осіб

Нагадаємо, рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бала. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і в Сирії.

Раніше ми писали, що під завалами будинку в сирійському Алеппо народилася дитина (ВІДЕО).

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Новости Днепра про Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 28 тисяч осібУкраїнська

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