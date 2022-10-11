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  • Кількість загиблих збільшилася: у якому стані постраждалі від ракетного удару по Дніпру

Кількість загиблих збільшилася: у якому стані постраждалі від ракетного удару по Дніпру

Сьогодні 14:34
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10 жовтня Дніпро атакували ракетами.

Новости Днепра про Кількість загиблих збільшилася: у якому стані постраждалі від ракетного удару по Дніпру

Наразі відомо про 31 містянина, які звернулися за допомогою до лікарів. 22 із них лікуються амбулаторно, 9 травмованих перебувають на стаціонарі. Про це повідомили у департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, пише Суспільне.

Троє містян – у важкому стані. Крім того, відомо, що кількість загиблих збільшилася. У лікарні від отриманих травм помер ще один постраждалий. 

Нагадаємо, вранці під час масової ракетної атаки на Україну, декілька ракет прилетіли на Дніпропетровщину. Одна із ракет влучила у дорогу в Індустріальному районі Дніпра. Унаслідок чого більше 20 людей отримали поранення, вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч. 

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Новости Днепра про Кількість загиблих збільшилася: у якому стані постраждалі від ракетного удару по ДніпруУкраїнська

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