Кількість загиблих збільшилася: у якому стані постраждалі від ракетного удару по Дніпру

10 жовтня Дніпро атакували ракетами.

Наразі відомо про 31 містянина, які звернулися за допомогою до лікарів. 22 із них лікуються амбулаторно, 9 травмованих перебувають на стаціонарі. Про це повідомили у департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, пише Суспільне.

Троє містян – у важкому стані. Крім того, відомо, що кількість загиблих збільшилася. У лікарні від отриманих травм помер ще один постраждалий.

Нагадаємо, вранці під час масової ракетної атаки на Україну, декілька ракет прилетіли на Дніпропетровщину. Одна із ракет влучила у дорогу в Індустріальному районі Дніпра. Унаслідок чого більше 20 людей отримали поранення, вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч.

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