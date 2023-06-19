Кількість загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС зросла

Внаслідок підриву російськими терористами Каховської ГЕС загинули 17 людей.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram .

“Загинули 17 осіб. Із них 13 – унаслідок утоплення, ще четверо дістали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації”, – повідомив він.

За його словами, зниклими безвісти вважаються ще 31 особа.

Підтопленими залишаються 876 будинків. Загалом евакуйовано з небезпечних зон 3614 осіб, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

“Є важливі успіхи: у Новоронцовському районі частково відновили централізоване водопостачання населення. Процес триває”, – повідомив Клименко.

Він також додав, що там, де досі відсутнє водопостачання, організовано підвезення питної та технічної води.

“Загалом підвезено жителям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води”, – повідомив Клименко.

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