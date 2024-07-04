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Кількість загиблих внаслідок атаки по Дніпру 3 липня зросла

Сьогодні 08:11
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Внаслідок вранішньої атаки на Дніпро 3 липня загинуло вже шестеро.
Новости Днепра про Кількість загиблих внаслідок атаки по Дніпру 3 липня зросла

Фото опублікував Сергій Лисак.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

У лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто,- йдеться у дописі.

Нагадаємо, вчора мер міста Борис Філатов повідомив про те, що під завалами багатоповерхівки, яка була наполовину знищена внаслідок російської атаки по Дніпру 28 червня, знайшли тіло ще однієї людини. Цю інформацію підтвердив Сергій Лисак. Також стало відомо, ким була 30-річна жінка, яку дістали з-під завалів того самого будинку.

Згідно розпорядженню голови Дніпровської міської ради Бориса Філатова сьогодні, 4 липня, у Дніпрі оголошено День Жалоби. Сьогодні у місті заборонені розважальні заходи, біля адмінбудівель приспустять прапори. Рекомендується вивісити Державні Прапори з чорними стрічками для вшанування пам’яті загиблих.

Ворог атакував Дніпро 28 червня – відомо про 3 загиблих та 12 постраждалих, з них одна дитина. Внаслідок атаки 3 липня загинуло вже шестеро, постраждало 53 особи, з них декілька у важкому стані. 

UPD: надзвичайники опублікували фото з місця події.

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Новости Днепра про Кількість загиблих внаслідок атаки по Дніпру 3 липня зрослаУкраїнська Новости Днепра про Кількість загиблих внаслідок атаки по Дніпру 3 липня зрослаРусский

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