Ракетний удар по лікарні в Дніпрі: троє людей, які вважалися зниклими безвісти, загинули

Стала відома доля трьох людей, які вважалися зниклими безвісти.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, троє людей, які досі вважалися зниклими безвісти, загинули. Експерти дослідили фрагменти тіл, які рятувальники знайшли на місці удару.

Таким чином, загальна кількість загиблих зросла до 4.

Серед жертв 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу. А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки. Четверта жертва – 69-річний чоловік, який проходив повз лікарні в момент удару.

Нагадаємо, 26 травня росіяни вдарили Іскандером по лікарні в Дніпрі. Учора на місці прильоту закінчили розбирати завали, а фрагменти тіл, які знайшли на місці події, відправили на експертизу.

Також, довкола місця прильоту пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та більш ніж 20 приватних будинків. Є руйнування на стадіоні. А ще – у 3 школах та 3 дитсадках. Понівечений ліцей.

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