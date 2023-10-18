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Кількість загиблих громадян України в Ізраїлі зросла

Сьогодні 07:15
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Кількість українців, які загинули внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, зросла до 13 осіб.

Новости Днепра про Кількість загиблих громадян України в Ізраїлі зросла

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська за підсумками телефонної розмови з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог.

Зеленська зазначила, що ідентифікація тіл триває, дані змінюються щодня. Відомо також про пораненого хлопчика, мати якого загинула від рук терористів. Дитині надається медична та психологічна допомога.

Ми відчуваємо ваш біль, біль кожної родини в Ізраїлі. Українці в усіх куточках нашої держави висловлюють підтримку народу Ізраїлю, і я хочу донести це до вас. Наші військові записали відео на підтримку ізраїльського народу. Ці та багато інших проявів солідарності підтверджують, наскільки наші народи близькі і в радості, і в горі, – наголосила Олена Зеленська.

Новости Днепра про Кількість загиблих громадян України в Ізраїлі зросла

Нагадаємо, 7 жовтня на Ізраїль напали бойовики ХАМАС: спочатку вони атакували країну ракетами, а потім вторглися у прикордонні з сектором Гази території, де почали вбивати мирних мешканців та військових. У відповідь ЦАХАЛ почав контртерористичну операцію, яка триває і нині.

Сотні мешканців України не можуть зараз покинути Ізраїль, тому для них було організовано евакуаційні рейси. Усього їх вже було три – 14 жовтня та два 16 жовтня (вранці та ввечері). Уже евакуйовано 436 українців.

Раніше ми писали, що українці скаржаться на платні евакуаційні рейси з Ізраїлю: у посольстві відреагували.

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