Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з’явилися перші фото з місця удару по Павлограду та району

В ОВА показали фото з місця удару по Павлоградському району.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За уточненою інформацією, у Павлограді через ракетну атаку постраждали 8 людей. Це чоловіки від 32 до 66 років. Двоє з них будуть оговтуватися вдома. Решта – у лікарні. Двоє поранених все ще у важкому стані. Психологічну допомогу надали 13 мешканцям.

Окрім Павлограда, Тернівки та Юр’ївської громади, є руйнування є у Межиріцькій громаді.

Загалом пошкоджені понад 20 житлових будинків та 9 господарських споруд. А ще гімназія. Зачепило й лінії електропередач.

У декого повибивало тільки скло, а комусь позносило шифер. Люди вже позабивали вікна, і усувають інші пошкодження.

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