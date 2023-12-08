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  • Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з’явилися перші фото з місця удару по Павлограду та району

Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з’явилися перші фото з місця удару по Павлограду та району

Сьогодні 13:19
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В ОВА показали фото з місця удару по Павлоградському району.

Новости Днепра про Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з'явилися перші фото з місця удару по Павлограду та району

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

За уточненою інформацією, у Павлограді через ракетну атаку постраждали 8 людей. Це чоловіки від 32 до 66 років. Двоє з них будуть оговтуватися вдома. Решта – у лікарні. Двоє поранених все ще у важкому стані. Психологічну допомогу надали 13 мешканцям.

Окрім Павлограда, Тернівки та Юр’ївської громади, є руйнування є у Межиріцькій громаді.

Загалом пошкоджені понад 20 житлових будинків та 9 господарських споруд. А ще гімназія. Зачепило й лінії електропередач.

У декого повибивало тільки скло, а комусь позносило шифер. Люди вже позабивали вікна, і усувають інші пошкодження. 

Новости Днепра про Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з'явилися перші фото з місця удару по Павлограду та району

Новости Днепра про Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з'явилися перші фото з місця удару по Павлограду та району

Новости Днепра про Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з'явилися перші фото з місця удару по Павлограду та району

Новости Днепра про Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з'явилися перші фото з місця удару по Павлограду та району

Новости Днепра про Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з'явилися перші фото з місця удару по Павлограду та району

Новости Днепра про Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з'явилися перші фото з місця удару по Павлограду та району

Новости Днепра про Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з'явилися перші фото з місця удару по Павлограду та району

Новости Днепра про Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з'явилися перші фото з місця удару по Павлограду та району

Новости Днепра про Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з'явилися перші фото з місця удару по Павлограду та району

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Новости Днепра про Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з'явилися перші фото з місця удару по Павлограду та районуУкраїнська Новости Днепра про Кількість постраждалих зросла до 8-ми: з'явилися перші фото з місця удару по Павлограду та районуРусский

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