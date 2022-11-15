Кількість людей на Землі досягла 8 мільярдів, – ООН

Станом на 15 листопада 2022 року на Землі проживає 8 мільярдів людей.

Про це повідомили в ООН.

Новий мільярд ми набирали 12 років. За підрахунками ООН, позначки 9 мільярдів осіб Земля може досягти до 2037 року, 10 мільярдів – до 2058-го.

За оцінкою ООН, в Україні зараз мешкає 0,04 мільярда осіб – 0,5% світового населення. До 2058 населення нашої країни може скоротитися до 0,03 мільярдів (це буде 0,3% населення Землі)

В організації зазначили, що темпи зростання населення у світі знижуються з 1970-х років, вперше опустившись нижче 1% в 2020-му.

Більше половини прогнозованого приросту населення світу до 2050 року буде зосереджено у восьми країнах: Демократичній Республіці Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіппінах та Об’єднаній Республіці Танзанія.

Також, за прогнозами, частка населення світу у віці 65 років і старше зросте з 10% у 2022 році до 16% у 2050 році.

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