Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Кілька разів ударив таксиста кийком по голові: у Кам’янському побили водія

Кілька разів ударив таксиста кийком по голові: у Кам’янському побили водія

Сьогодні 21:15
просмотров

Житель Кам'янського побив та пограбував таксиста, з яким посварився під час поїздки.

Новости Днепра про Кілька разів ударив таксиста кийком по голові: у Кам'янському побили водія

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

32-річний чоловік викликав таксі для поїздки на лівобережну частину міста. Під час руху між пасажиром та водієм виник конфлікт, під час якого містянин кілька разів ударив таксиста кийком по голові. Водій зупинився та вийшов з авто. Нападник скористався моментом і вкрав із салону гроші та документи, після чого втік.

Під час відпрацювання виклику патрульним вдалося оперативно затримати зловмисника. Ним виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель.

30 січня затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Читайте також:

Новости Днепра про Кілька разів ударив таксиста кийком по голові: у Кам'янському побили водіяУкраїнська Новости Днепра про Кілька разів ударив таксиста кийком по голові: у Кам'янському побили водіяРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Діти їздитимуть з комфортом: Дніпру з Кельна передали сучасні шкільні автобуси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:00
    Діти їздитимуть з комфортом: Дніпру з Кельна передали сучасні шкільні автобуси

    Дніпро отримав від міста-побратима Кельна два шкільні автобуси для виїздів…

    На вулиці Дніпра виїхала спецтехніка: яка ситуація у місті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    На вулиці Дніпра виїхала спецтехніка: яка ситуація у місті

    У Дніпрі 31 січня пішов сніг, тому представники комунальних служб…

    ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, а РФ зазнає великих втрат на Донбасі, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, а РФ зазнає великих втрат на Донбасі, – Генштаб

    Збройні сили України завдають росіянам великих втрат на Донбасі та…

    Ні тепла, ні води: ситуація у Дніпрі на ввечері 31 січня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Ні тепла, ні води: ситуація у Дніпрі на ввечері 31 січня

    31 січня станом на 18:00 аварійна бригада водоканалу завершила роботи…

    Наверх