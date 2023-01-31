Кілька разів ударив таксиста кийком по голові: у Кам’янському побили водія

Житель Кам'янського побив та пограбував таксиста, з яким посварився під час поїздки.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

32-річний чоловік викликав таксі для поїздки на лівобережну частину міста. Під час руху між пасажиром та водієм виник конфлікт, під час якого містянин кілька разів ударив таксиста кийком по голові. Водій зупинився та вийшов з авто. Нападник скористався моментом і вкрав із салону гроші та документи, після чого втік.

Під час відпрацювання виклику патрульним вдалося оперативно затримати зловмисника. Ним виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель.

30 січня затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

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