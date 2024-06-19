Кілька популярних електричок на Дніпропетровщині відновили рух

З 20 червня на Дніпропетровщині відновлюється курсування за чинним розкладом двох приміських поїздів.
Як повідомили у Придніпровській залізниці, це приміські поїзди № 6104 Синельникове-1 – Чаплине (відправлення зі ст. Синельникове-1 о 05:19, прибуття до ст. Чаплине о 06:56); Та № 6141 Чаплине – Дніпро-Головний (відправлення зі ст. Чаплине о 09:10, прибуття до ст. Дніпро-Головний о 12:06).
Нагадаємо, на Дніпропетровщині через відключення світла тимчасово не курсували 14 електричок.
Але дві з них вже відновили рух. Все ще не курсують:
Призначено приміський поїзд № 6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний, який курсує за розкладом приміського поїзда № 7403 (Dnipro City Express) Синельникове-1 – Дніпро-Головний.
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