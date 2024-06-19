Кілька популярних електричок на Дніпропетровщині відновили рух

Деякі електрички, які зупинили задля економії світла, відновили рух.

З 20 червня на Дніпропетровщині відновлюється курсування за чинним розкладом двох приміських поїздів.

Як повідомили у Придніпровській залізниці, це приміські поїзди № 6104 Синельникове-1 – Чаплине (відправлення зі ст. Синельникове-1 о 05:19, прибуття до ст. Чаплине о 06:56); Та № 6141 Чаплине – Дніпро-Головний (відправлення зі ст. Чаплине о 09:10, прибуття до ст. Дніпро-Головний о 12:06).

Нагадаємо, на Дніпропетровщині через відключення світла тимчасово не курсували 14 електричок.

Але дві з них вже відновили рух. Все ще не курсують:

№ 6011 Дніпро-Головний – Кривий Ріг-Головний;

№ 6042 Кривий Ріг-Головний – Дніпро-Головний;

№ 7404 Дніпро-Головний – Синельникове-1;

№ 7408 Дніпро-Головний – Синельникове-1;

№ 7407 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;

№ 7311 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;

№ 7310 Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний;

№ 7403 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;

№ 6538 Кривий Ріг-Головний – Верхівцеве;

№ 6415 Верхівцеве – Кривий Ріг-Головний;

№ 6495 Запоріжжя-2 – Марганець;

№ 6478 Марганець – Мирова.

Призначено приміський поїзд № 6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний, який курсує за розкладом приміського поїзда № 7403 (Dnipro City Express) Синельникове-1 – Дніпро-Головний.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: