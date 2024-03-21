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  • Кібершахрай з Кривого Рогу виманив у людей 200 тисяч гривень з чужими сім-картами

Кібершахрай з Кривого Рогу виманив у людей 200 тисяч гривень з чужими сім-картами

Сьогодні 14:50
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У Кривому Розі затримали кібершахрая.

Новости Днепра про Кібершахрай з Кривого Рогу виманив у людей 200 тисяч гривень з чужими сім-картами

Телефонного шахрая-рецидивіста затримали у Кривому Розі

Кібершахрай не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців на тлі афер із сім-картками та банківськими рахунками українців, зокрема і мешканців Кривого Рогу.

Цього разу зловмисник, представляючись оператором мобільного звʼязку, ошукав двох громадян та фірму на суму понад 200 тисяч гривень.

Аби виманити гроші, підозрюваний телефонував потерпілим, та представляючись співробітником одного з операторів мобільного зв’язку, отримував їх особисті дані. Надалі, зловмисник здійснював перевипуск абонентських sim-карток громадян на Е-sim. 

Отримавши достатньо інформації, він оформлював кредити на ім’я потерпілих, через мобільний додаток банку. Таким чином зловмисник встиг ошукати двох громадян та товариство з обмеженою відповідальністю, на більш ніж 200 тис. гривень.

На рахунку кібер-злочинця щонайменше шість аналогічних епізодів, повідомляють правоохоронці. 

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Новости Днепра про Кібершахрай з Кривого Рогу виманив у людей 200 тисяч гривень з чужими сім-картамиУкраїнська Новости Днепра про Кібершахрай з Кривого Рогу виманив у людей 200 тисяч гривень з чужими сім-картамиРусский

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