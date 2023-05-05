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  • Керівники держпідприємства в Дніпрі вкрали майже 7 мільйонів гривень: деталі

Керівники держпідприємства в Дніпрі вкрали майже 7 мільйонів гривень: деталі

Сьогодні 12:41
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У Дніпрі викрили керівників держпідприємства, які привласнювали кошти.

Новости Днепра про Керівники держпідприємства в Дніпрі вкрали майже 7 мільйонів гривень: деталі

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області. 

Як з’ясували силовики, керівники та бухгалтер одного із державних проектно-виробничих підприємств на Дніпропетровщині, організували схему для розкрадання бюджетних коштів. 

До схеми залучили приватну фірму, яку очолював родич керівника. Саме ця структура “купляла” продукцію за заниженими цінами, а продавала замовникам за ринковими. Різницю підозрювані забирали собі. 

Деякі споживачі намагалися украсти угоду з держпідприємством, але керівники блокували ці спроби. Силовики встановили, що ця фірма до війни торгувала з російськими компаніями. За попередніми підрахунками, через ці оборудки, держпідприємство недоотримало майже 7 мільйонів гривень.

Новости Днепра про Керівники держпідприємства в Дніпрі вкрали майже 7 мільйонів гривень: деталі

Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи та інші матеріали, що містять докази протиправної діяльності. Усім причетних до схеми оголосили про підозру в привласненні та розтраті майна. 
 
 
Двом фігурантам суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Ймовірно, комерційна структура укладала угоди з бізнесами, які наразі знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Наразі тривають слідчі дії. 
 

Новости Днепра про Керівники держпідприємства в Дніпрі вкрали майже 7 мільйонів гривень: деталі

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Новости Днепра про Керівники держпідприємства в Дніпрі вкрали майже 7 мільйонів гривень: деталіУкраїнська

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