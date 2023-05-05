Керівники держпідприємства в Дніпрі вкрали майже 7 мільйонів гривень: деталі

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області.
Як з’ясували силовики, керівники та бухгалтер одного із державних проектно-виробничих підприємств на Дніпропетровщині, організували схему для розкрадання бюджетних коштів.
До схеми залучили приватну фірму, яку очолював родич керівника. Саме ця структура “купляла” продукцію за заниженими цінами, а продавала замовникам за ринковими. Різницю підозрювані забирали собі.
Деякі споживачі намагалися украсти угоду з держпідприємством, але керівники блокували ці спроби. Силовики встановили, що ця фірма до війни торгувала з російськими компаніями. За попередніми підрахунками, через ці оборудки, держпідприємство недоотримало майже 7 мільйонів гривень.
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