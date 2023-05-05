Керівники держпідприємства в Дніпрі вкрали майже 7 мільйонів гривень: деталі

У Дніпрі викрили керівників держпідприємства, які привласнювали кошти.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області.

Як з’ясували силовики, керівники та бухгалтер одного із державних проектно-виробничих підприємств на Дніпропетровщині, організували схему для розкрадання бюджетних коштів.

До схеми залучили приватну фірму, яку очолював родич керівника. Саме ця структура “купляла” продукцію за заниженими цінами, а продавала замовникам за ринковими. Різницю підозрювані забирали собі.

Деякі споживачі намагалися украсти угоду з держпідприємством, але керівники блокували ці спроби. Силовики встановили, що ця фірма до війни торгувала з російськими компаніями. За попередніми підрахунками, через ці оборудки, держпідприємство недоотримало майже 7 мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи та інші матеріали, що містять докази протиправної діяльності. Усім причетних до схеми оголосили про підозру в привласненні та розтраті майна.

Двом фігурантам суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ймовірно, комерційна структура укладала угоди з бізнесами, які наразі знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Наразі тривають слідчі дії.

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