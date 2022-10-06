Керамічний, з маслом або «дуйчик»: як вибрати недорогий обігрівач у Дніпрі

Цей опалювальний сезон може стати складним для всієї України. Щоб не замерзнути взимку мешканцям Дніпра та інших міст радять купити обігрівач. Як вибрати такий, щоб обігрівав максимальну площу приміщення і при цьому не коштував надто дорого – вирішили з'ясувати журналісти dnepr.info.

Масляний обігрівач нагрівається не більше 60 градусів, опіків не викличе, але краще до розжареної «маслянки» не торкатися. Техніка може автоматично вмикатися та вимикатися, залежно від температури у приміщенні. Не спалює пил та кисень, а завдяки тому, що в ньому є термостат і таймер є досить пожежобезпечним. Зовні схожий на батарею з коліщатками. Його можна «возити» із собою з кімнати до кімнати.

Такому виду техніки потрібно багато часу, щоб нагрітися, але й остигає він теж довго. На обігрів кімнати потрібно багато часу. Ціни на такі «батареї» стартують від 2,5 -3 тис. грн залежно від кількості секцій

Електричний обігрівач зовні дуже схожий на масляний і навіть нагріваються вони до однакової температури. Він швидко нагріває приміщення та легший при переміщенні між кімнатами. Чим дорожча модель – тим більше у ній різних «зручностей»: таймер, система автоматичного відключення, можливість повісити радіатор на стіну, різні режими обігріву.

Такий конвектор може сушити повітря, а дешеві моделі можуть споживати багато електрики. Мінімальна ціна приладу становить 3,5 тис. грн.

До найдешевших обігрівачів відносяться тепловентилятори. Вони невеликих розмірів, їх легко переносити з кімнати до кімнати, швидко гріють приміщення, але шумлять і можуть сушити повітря. Найдешевший «дуйчик» коштуватиме 800 грн.

Інфрачервоний обігрівач коштує не дешево, але є економічним приладом. Нагрівається швидко, але для того щоб прогріти всю кімнату знадобиться багато часу. Його тепло схоже на сонячне проміння і якщо довго сидіти прямо під обігрівачем можна навіть отримати засмагу.

Мінімальна ціна на такі обігрівачі складає 3 тис. грн.

Керамічний обігрівач – прилад дуже економічний. Споживає мінімальну кількість електроенергії, але може обігрівати кімнату, якщо вона невелика. Ціна на них стартує від 1,3 тис. грн.

Розрахувати потужність обігрівача можна, виходячи з кількості квадратних метрів у приміщенні. У середньому потрібно 100 Вт на 1 кв.м.

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