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  • Казковий “ельфійський” із шапочкою та верпа богемська: грибники із Дніпра показали чудернацькі гриби (ФОТО)

Казковий “ельфійський” із шапочкою та верпа богемська: грибники із Дніпра показали чудернацькі гриби (ФОТО)

Сьогодні 12:58
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Поблизу Дніпра можна знайти чудернацькі гриби.

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Своїм незвичним уловом поділився грибник Сергій в спільноті “Грибники Дніпра”.

За словами Сергія, такі чудернацькі гриби він знайшов в лісі поблизу Дніпра. 

Ось цей з червоною шапочкою – саркосцифа яскраво-червона, іноді його називають ельфійська чаша/шапка. Росте на відмерлій деревині, а з’являється зазвичай після сходження снігу у березні. Вважається, що цей гриб своєрідний індикатор чистого довкілля, бо зазвичай вони ростуть в заповідниках або далеко від великих промислових міст.

За деякими даними, має лікувальні властивості та раніше використовувався індійськими племенами в народній медицині, як кровоспинний засіб. Саркоцифу можна їсти. Гриб спочатку відварюють, а потім смажать чи запікають, і роблять з ними салати. Що цікаво, він не втрачає колір під час термічної обробки.

А ось гриб із зморщеною шапочкою називається верпа богемська або зморшкова шапинка. Зазвичай його можна зустріти в лісах Полісся та на Закарпатті. Його можна вживати в їжу після термічної обробки або засушити.

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