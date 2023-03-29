Казковий “ельфійський” із шапочкою та верпа богемська: грибники із Дніпра показали чудернацькі гриби (ФОТО)

Поблизу Дніпра можна знайти чудернацькі гриби.

Своїм незвичним уловом поділився грибник Сергій в спільноті “Грибники Дніпра”.

За словами Сергія, такі чудернацькі гриби він знайшов в лісі поблизу Дніпра.

Ось цей з червоною шапочкою – саркосцифа яскраво-червона, іноді його називають ельфійська чаша/шапка. Росте на відмерлій деревині, а з’являється зазвичай після сходження снігу у березні. Вважається, що цей гриб своєрідний індикатор чистого довкілля, бо зазвичай вони ростуть в заповідниках або далеко від великих промислових міст.

За деякими даними, має лікувальні властивості та раніше використовувався індійськими племенами в народній медицині, як кровоспинний засіб. Саркоцифу можна їсти. Гриб спочатку відварюють, а потім смажать чи запікають, і роблять з ними салати. Що цікаво, він не втрачає колір під час термічної обробки.

А ось гриб із зморщеною шапочкою називається верпа богемська або зморшкова шапинка. Зазвичай його можна зустріти в лісах Полісся та на Закарпатті. Його можна вживати в їжу після термічної обробки або засушити.