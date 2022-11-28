Привіт від “Супер Маріо”: у Дніпрі показали ТОП приставок 1990-х

Минулого тижня свій день народження відзначала одна із культових комп'ютерних ігор. Наприкінці листопада 1994 року вийшла перша гра із серії Варкрафт - Warcraft: Orcs & Humans, а 23 листопада 2004-го - World of Warcraft. Але поки що діти в Америці та Європі грали у комп'ютерні ігри, українські школярі змагалися у грі у приставку. У середині 1990-х вони були на вершині популярності і мати вдома таку іграшку вважалося межею мрій.

Світловий пістолет

Перші приставки у світі з’явилися у 1977 році. Випускала їх японська фірма Atari. Обсяг оперативної пам’яті у приставки був за сьогоднішніми мірками просто кумедним – 128 байт. Але в комплекті до джойстика йшла клавіатура, світловий пістолет, кермо та трекбол. В Україні її мали одиниці. Але купити її у Дніпрі можна і сьогодні. Ціна консолі – від 800 грн, але є і по 9 тис грн, картридж з грою коштуватиме 85 грн, але деякі продають їх по 1,5 тис грн. Все залежить від стану техніки.

Клон консолі

Dendy – мегапопулярна приставка початку та середини 1990-х. Мало хто знає, що вона – клон відомої консолі Nintendo, яку випустили 1983 року. Картриджі до гри також були піратською копією. Коштувала приставка близько 100 дол – на ті часи шалені гроші, але її маленькі власники вже тоді «рубалися» у Super Mario та Super Contra. Нині нову приставку Dendy можна купити у Дніпрі за ціною від 1,3 тис. грн.

«Сега»

Sega Mega Drive – цю приставку випускали з 1988 до 1997 року. Але в Україні продавали лише її китайські копії. Власники консолі познайомилися з такими жанрами ігор як «стрілялки» та «бродилки». Сьогодні таку приставку можна купити за ціною від 1,5 до 2 тис. грн.

Справжня Nintendo

Nintendo 64 – випустили у 1996 році. Одна з небагатьох приставок, яка ще працювала з картриджами, тоді як світ захоплювали компакт-диски. Коштувала гра 250 дол, у ній була відмінна за тими мірками графіка в 16,7 млн ​​відтінків, а процесор програвав усілякі звуки. Найпопулярнішою грою на картриджах була Pokemon Stadium та Wave Race 64. Через її дороговартість в Україні вона була не у багатьох, тож нині купити її у Дніпрі і сьогодні – доволі складно.

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