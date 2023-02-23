Карма: на росії розбився літак СУ-25, який повертався з бойового завдання

Сталося це у Бєлгородській області.
Про це повідомляють ЗМІ.
Зазначається, що літак повертався після виконання бойового завдання на аеродром та зазнав катастрофи.
СУ-25 впав у безлюдній місцевості, льотчик загинув.
За попередніми даними, причиною катастрофи стала технічна несправність. А ми вважаємо, що це карма.
Пізніше російські Telegram-канали опублікували фото з місця аварії:
Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ відбили 90 атак і вразили пункт управління окупантів, – Генштаб.
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