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Карма: на росії розбився літак СУ-25, який повертався з бойового завдання

Сьогодні 11:05
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Сьогодні вранці на росії розбився літак СУ-25 ПКС рф.
Новости Днепра про Карма: на росії розбився літак СУ-25, який повертався з бойового завдання

Фото ілюстративне.

Сталося це у Бєлгородській області.

Про це повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що літак повертався після виконання бойового завдання на аеродром та зазнав катастрофи.

СУ-25 впав у безлюдній місцевості, льотчик загинув.

За попередніми даними, причиною катастрофи стала технічна несправність. А ми вважаємо, що це карма.

Пізніше російські Telegram-канали опублікували фото з місця аварії:

Новости Днепра про Карма: на росії розбився літак СУ-25, який повертався з бойового завдання

Новости Днепра про Карма: на росії розбився літак СУ-25, який повертався з бойового завдання

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ відбили 90 атак і вразили пункт управління окупантів, – Генштаб. 

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Новости Днепра про Карма: на росії розбився літак СУ-25, який повертався з бойового завданняУкраїнська

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