Карма: на росії розбився літак СУ-25, який повертався з бойового завдання

Сьогодні вранці на росії розбився літак СУ-25 ПКС рф.

Сталося це у Бєлгородській області.

Про це повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що літак повертався після виконання бойового завдання на аеродром та зазнав катастрофи.

СУ-25 впав у безлюдній місцевості, льотчик загинув.

За попередніми даними, причиною катастрофи стала технічна несправність. А ми вважаємо, що це карма.

Пізніше російські Telegram-канали опублікували фото з місця аварії:

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ відбили 90 атак і вразили пункт управління окупантів, – Генштаб.

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