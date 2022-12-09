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Кам’янський бодібілдер став абсолютним чемпіоном України

Сьогодні 22:00
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У Львові відбувся Чемпіонат України з бодібілдингу. У змаганнях брали участь понад 100 спортсменів.

Новости Днепра про Кам’янський бодібілдер став абсолютним чемпіоном України

За підтримки міського голови Андрія Білоусова у цих змаганнях взяв участь кам’янчанин Олександр Істратенков, який став абсолютним переможцем 2022 року в категорії MAN BODYBUILDING.

Сьогодні спортсмен приймав вітання від міського голови та начальника управління молоді та спорту Едуарда Коряка. 

Ми завжди підтримували, і підтримуватимемо спортсменів Кам’янського, які гідно виступають як на всеукраїнських, так і світових чемпіонатах, прославляючи наше місто – зазначив Андрій Білоусов. 

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Новости Днепра про Кам’янський бодібілдер став абсолютним чемпіоном УкраїниУкраїнська Новости Днепра про Кам’янський бодібілдер став абсолютним чемпіоном УкраїниРусский

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