Кам’янський бодібілдер став абсолютним чемпіоном України

У Львові відбувся Чемпіонат України з бодібілдингу. У змаганнях брали участь понад 100 спортсменів.

За підтримки міського голови Андрія Білоусова у цих змаганнях взяв участь кам’янчанин Олександр Істратенков, який став абсолютним переможцем 2022 року в категорії MAN BODYBUILDING.

Сьогодні спортсмен приймав вітання від міського голови та начальника управління молоді та спорту Едуарда Коряка.

Ми завжди підтримували, і підтримуватимемо спортсменів Кам’янського, які гідно виступають як на всеукраїнських, так і світових чемпіонатах, прославляючи наше місто – зазначив Андрій Білоусов.

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